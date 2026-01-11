İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Latife Hanım Köşkü Açıklaması

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Latife Hanım Köşkü'nün restorasyonunun durmasının Büyükşehir Belediyesi'nden kaynaklanmadığını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karşıyaka ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın son günlerini geçirdiği ve hayatını kaybettiği Latife Hanım Köşkü'nün restorasyonuyla ilgili açıklama yapıldı.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden zorunlu açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Latife Hanım Köşkü ile ilgili son günlerde yapılan açıklamalar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur. Latife Hanım Köşkü, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gereken, İzmir'in ve ülkemizin simge yapılarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın son günlerini geçirdiği ve hayatını kaybettiği bu yapı, müze statüsünde olup kamuya açıktır.

2020 İzmir depreminde hasar gören köşk için güçlendirme ve restorasyon projeleri Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanmış, ilgili Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yapının restorasyonunun yaklaşık yüzde 70'i geçmiş dönemde tamamlanmıştır. Seçimlerin ardından Karşıyaka Belediyesi, 27 Mayıs 2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı başvuruda bulunarak, ihale sürecinin ve yapı kontrollüğünün Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesini talep etmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2 Temmuz 2024 tarihinde verilen yanıtta; uygulama projelerinin Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanmış olması nedeniyle, kalan restorasyon işine ait yapım ihalesinin de Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir. İhalenin tamamlanıp sözleşmenin imzalanmasının ardından, ortak hizmet projesi kapsamında yapılacak resmi talep doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği destek miktarı ve oranının değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Bu sürecin ilerleyebilmesi için ise mevzuat gereği meclis kararı alınarak talebin iletilmesi gerekmektedir.

Söz konusu meclis kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmediği için restorasyon süreci bu aşamada ilerleyememiştir. Dolayısıyla çalışmaların durmasının ya da tamamlanamamasının belediyemizden kaynaklandığı yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi, restorasyonun tamamen devralınması değil, Karşıyaka Belediyesi'nin ihale sürecini yürütmesi koşuluyla destek verilmesi şeklinde bir işbirliğine açık olduğunu resmi yazıyla bildirmiştir.

Bu bilgiler ışığında Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal'ın kamuoyuna yaptığı açıklamayı düzelteceğini umut ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, gerekli resmi süreçler tamamlandığında bu önemli yapının restorasyonuna katkı sunmaya geçmişte de bugün de hazır olduğumuzu, bu konuda Karşıyaka Belediyesi'nin üzerine düşeni yapmasını beklediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."