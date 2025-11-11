İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Protesto Eylemine Yanıt - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Protesto Eylemine Yanıt

11.11.2025 18:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ, işçilerin ana ücretlerinin tam ödendiğini belirterek, Genel-İş tarafından desteklenen protesto eyleminin hukuki bir dayanağı olmadığını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ, Genel-İş'in başlattığı protesto eylemine ilişkin açıklama yaptı. Kurumlar, işçilerin ana ücretlerinin tamamının ödendiğini vurgularken, eylemin hukuki dayanağı bulunmadığını belirtti.

İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN A.Ş. ve İZENERJİ A.Ş. bünyesindeki bir grup çalışan tarafından başlatılan ve Genel-İş Sendikası tarafından desteklenen protesto eylemine ilişkin kurumlar açıklama yaptı. Açıklamada, işçilerin ücretlerinin geç ödendiği veya ödenmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN AŞ ve İZENERJİ AŞ tarafından bir grup çalışanın başlattığı eylemlere yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DİSK Genel-İş üyesi bir kısım çalışanımızın ücretlerinin geç ödendiği veya ödenmediği iddiaları ile 11 Kasım günü belediyemiz önünde protesto eylemi düzenlenmiş, ücret ödemeleri tamamlanana kadar eylemlerin büyütülerek devam ettirileceği açıklanmıştır.  Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız ki, merkezi idarenin kaynağından haksız kesintilerine karşın işçilerimizin ana ücretlerinin tamamı toplu iş sözleşmesinde öngörüldüğü şekli ile ödenmiştir; işçilerimizin ana ücretlerine ilişkin alacak söz konusu değildir. Tüm olumsuz koşullara rağmen eylül ve ekim aylarında toplu iş sözleşmesi farkları da ödenmiştir. Bu doğrultuda yapılan eylemin hukuki veya meşru bir dayanağı bulunmamaktadır.

Dayanağı bulunmayan tüm iş ve işlemlere hukuksal sınırlarda yanıt verilecektir. Diğer taraftan sendika tarafından düzenlenen eylemde mücadeleden, kavgadan yana ve iş ekmek yoksa barışın da olmayacağı yönünde atılan sloganların ise hedefinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olması talihsizliktir, sendika yöneticisi arkadaşlarımız ya politik bir savrulma içerisindedir ya da emek mücadelesinin kazanımlarını gerçek olmayan politikaların aracı haline getirmektedirler.

Sendika yöneticilerine açık çağrımızdır;

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm olanaksızlıklara, tüm ön tıkamalara karşın kente hizmet etme, emekçinin ücretini ödeme çabasını anlamaktan uzak sendikal anlayışın, en kısa gecikmede dahi belediyeyi çalışamaz hale getirerek sürekli protesto alanına çevirmenin emek mücadelesine bir katkısı olmayacaktır. Sosyal demokrat belediyeciliğin otoriter yaklaşımlarla teslim alınmaya çalışıldığı bu dönemde, konunun muhataplarını halkın yanında, her koşulda kamusal hizmetin ve halkla bütünleşmenin yanında olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
