İzmir Büyükşehir'in Kent Lokantaları'nda iftar ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir'in Kent Lokantaları'nda iftar ücretsiz

İzmir Büyükşehir\'in Kent Lokantaları\'nda iftar ücretsiz
22.02.2026 14:32  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar dayanışmasını artırarak kentin çeşitli bölgelerinde ücretsiz iftar yemekleri sunuyor. Kent Lokantaları, yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlarken, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında iftar dayanışmasını kentin dört bir yanına taşıyor. Kent Lokantaları'nda sunulan ücretsiz iftar yemeği, yurttaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hizmete açtığı Kent Lokantaları'nda ücretsiz iftar yemeği sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında tüm ilçelerde iftar sofraları kurarken, Kent Lokantaları'nda da dayanışmayı büyütüyor. Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa'da bulunan lokantalardaki iftar yemeği uygulamasına İzmirliler de bağışlarıyla katkıda bulunabiliyor. Yalnızca Kemeraltı Kent Lokantası, çarşıya araç giriş çıkış saatleri ve iftar zamanında bölgenin yoğun olmaması nedeniyle ücretsiz iftar yemeği sistemi dışında tutuldu.

İftara özel protein değeri yüksek yemekler hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ'de İşletmeler Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Pınar Salman, bu uygulamayı geçen sene başlattıklarını belirterek "Öğle saati yemek uygulamamıza ek olarak ücretsiz iftar yemeği veriyoruz. Gıda mühendislerimiz iftar için protein değeri yüksek et ağırlıklı bir menü hazırladı. Özel olarak hurma ve zeytin bulunuyor. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Dört kent lokantamızda ücretsiz iftar yemeklerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Salman, şu ana kadar 750 bin porsiyon yemek hizmeti sunduklarını belirterek "Fiyatlarımız hala 50 lira. Lokasyonlarımızı artırmaya, doğru noktada doğru kişilere erişmeye çalışıyoruz. Özellikle düşük gelir gruplarına hizmet etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmirlilerden ücretsiz iftara tam not

Kent Lokantaları'nda verilen ücretsiz iftar yemeği, yurttaşlardan olumlu geri dönüş aldı. Celal Acar, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunuz, yemekler de güzel. Allah razı olsun. Ramazan boyunca ücretsiz olması çok güzel bir hizmet" dedi.

Bekir Atalay ise, "Yemeklerden çok memnunum. Allah bin kere razı olsun. Çalışanların hepsi saygılı ve ilgili. Buraya gelen insanlar için büyük bir destek, bizim için bir şans" ifadelerini kullandı.

Rukiye Cantöre de verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın sunduğu bu hizmetten çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'in kendi üretimi olan su ve ekmek de var

Kent Lokantaları'ndaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Menüde beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor. İlave olarak pilav, makarna gibi çeşitlerin yanı sıra salata, tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek de bulunuyor. Kent Lokantaları'nın 50 TL'den sunulan menüsünde İzmir'in kendi üretimi olan su ve ekmek de yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen halk ekmek vatandaşların sofrasına getiriliyor.

Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik menülerin sunulduğu Kent Lokantaları'nın İzmir genelinde daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelere öncelik verilerek açılması planlanan yeni lokantalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar'da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi'nde kapıları açık olan lokantalar, hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet veriyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, İftar, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir'in Kent Lokantaları'nda iftar ücretsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal

13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 14:47:52. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir'in Kent Lokantaları'nda iftar ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.