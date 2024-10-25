İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, personelinin acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla Kültürpark'ta yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata yaklaşık 3 bin personel katıldı ve yapay duman eşliğinde tahliye işlemleri yapıldı.

25.10.2024 00:36
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde yangın tatbikatı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, personelinin acil durumlara karşı hazırlıklı olması için Kültürpark'taki hizmet birimlerinde yangın tatbikatı düzenledi. Heyecanlı anlara sahne olan tatbikatta yaklaşık 3 bin personel itfaiye ekiplerince yapay duman verildikten sonra yangın sirenlerinin çalmasıyla birlikte binadan tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kültürpark'taki hizmet birimlerinde yangın tatbikatı düzenledi. Birimlerde çalışan yaklaşık 3 bin personel olası yangın ve deprem gibi acil durumlarda, neler yapılması gerektiği konusunda bilinçlendirildi. Tatbikat, sirenlerin çalmasıyla başladı. Sis makineleriyle yapay duman üretilen binada personel güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Engelli, hamile veya kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki çalışanlar da acil durumlar için önceden belirlenmiş refakatçileri eşliğinde binayı terk etti. Çalışanlar, alana çekilen güvenlik şeridinin arkasına alındı. Senaryo gereği dumandan etkilenen bazı çalışanlar, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı paramedikler tarafından sedyeyle çıkarılarak, 112 Acil Kurtarma Sağlık ambulansına bindirildi. Merdivenli bir itfaiye aracı da çatıdaki yangına müdahale anını canlandırdı. Tatbikat, itfaiye ekiplerinin senaryo gereği yangına müdahalesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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