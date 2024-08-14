İzmir Büyükşehir Belediyesi Orman Köylerine Yangın Söndürme Tankeri Dağıttı

Yerel

(İZMİR)- Orman köylerine yangın söndürme tankeri dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin bir parçası olan herkesin ufacık bir ağacın dahi yanmasına gönlünün razı olmadığını söyledi. Tugay, "Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın yangınlara karşı bir asker olmasını özellikle diliyor, bekliyoruz. O duyarlılığı herkesten bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınlarla etkili mücadele edebilmesi amacıyla 40 adet yangın söndürme tankerini orman köylerine dağıttı. İnciraltı Kent Ormanı'nda bulunan Süleyman Demirel Meydanı'nda gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Çok değerli topraklarda yaşıyoruz. Doğal bitki örtüsüyle sahip olduğu deniziyle, diğer kaynaklarıyla ve tabii belki de en önemlisi insanlarıyla Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş buraya kendisine yurt edinmiş olan tüm vatandaşlarımızın oluşturduğu muhteşem kültürle beraber çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Ben de bu şehrin belediye başkanı olmaktan çok büyük gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum sorumluluğunu da hissediyorum. Duyduğum gururun önemli bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi çok köklü bir kurumun çok sayıda değerli insanın görev yaptığı böyle bir kurumun en üstteki yöneticisi olma gururu. Tüm birimlerde çalışan mesai arkadaşlarıma her zaman içimden bir teşekkür ve minnet duygusuyla görevimi yapmaya çalıştığımı tekrar söylemek isterim. Sizin de bu sene özellikle şahit olduğunuz çokça çıkan yangınlarda her yangına hemen koşturan itfaiyemize, itfaiyemizin çok değerli mensuplarına çok özel bir teşekkürü bütün şehir olarak yapmamız gerektiğini tekrar söylemek isterim."

"Hep beraber mücadele etme sorumluluğumuz var"

İzmir seven herkesin meydana gelen yangınlarda içinin yandığını dile getiren Tugay, "Bu şehrin bir parçası herkes burada ufacık bir ağacın dahi yanmasına gönlü razı değil. Çok büyük acı hissediyoruz. Buna karşı hep beraber mücadele etme sorumluluğumuz var. Burada muhtarlarımızın çok desteğini görüyoruz. Köylülerimizin çok desteğini görüyoruz. Onun için de onlara minnet doluyuz, teşekkür doluyuz. Ama hep beraber şehrimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Aslında şunu da bilmek lazım; şehirde yaşarken, ormanın yanmasına içi acıyan bir avuç toprakla su bulmazsa o yangını söndürmeye çalışan insanlar gerçekten gecesini gündüzüne katıp bu şehir için çalışabilecek insanlar. Onların başarılı olmaması mümkün değil. Çünkü sevgiyi ve saygıyı hissederek bu şehre hizmet etme kararlılığındalar. Ben böyle bir insan olduğuma inanıyorum. Arkadaşlarımızın çok büyük çoğunluğunun bu duyguyla bu şehre hizmet etmek için mücadele ettiğine de inanıyorum. Sizlerin de bize inanmasını, inanmaya devam etmesini çünkü oylarınızı seçtiniz bizi bu konumlara getirdiniz tekrar rica ediyorum" diye konuştu.

"Duyarlılığı herkesten bekliyoruz"

Çıkan yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu belirten Tugay, "Bu sene her gün en az otuz yangının ortalama çıktığı bir sene yaşadık. Nedeni havaların çok sıcak olması. Havanın kurak olması. Ama diğer taraftan bütün istatistikler gösteriyor ki yangınların en az yüzde 95'i insanlardan kaynaklı yangınlar. İnsan hatası kaynaklı yangınlar. Bu nedenle sadece bir tavsiye niteliğinde değil o sigara izmaritini atan yangının çıkmasına sebep olan o hataları yapan insanların da gerektiğinde gidip elini kolunu tutan insanlar olmalıyız. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada dağıttığımız tankerlerle muhtarlarımız, köylülerimiz kendi bölgelerinde çıkan yangında elinden geleni yapmaya devam edecek. İtfaiyemiz üzerine düşen sorumluluğu yapmaya devam edecek. Ama her bir vatandaşımızın yangınlara karşı bir asker olmasını özellikle diliyor, bekliyoruz. O duyarlılığı herkesten bekliyoruz" dedi.

"İtfaiye erlerimizin sayısını arttıracağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapan görev personel sayısını artırmak için çalıştıklarını da ifade eden Tugay, "İtfaiye çalışanı sayımızı arttıracağız. İtfaiye erlerimizin sayısını da arttıracağız. Bu konuda da çalışma başlatıyoruz. Ama yangınları özellikle erkenden saptamak ve erken bir için o sistemi kurmak ve belki insansız yangına müdahale araçları da belediyemize kazandırmak benim için önemli bir konu. İtfaiyemizin çalışma şartlarını da geliştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından küçük çaplı bir yangın tatbikatı da gerçekleştirildi.