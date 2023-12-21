İzmir Büyükşehir Belediyesi Personel Sayısı ve Borçları Hakkında Açıklama Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki personel sayısı ve belediyenin borçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şirketler dahil belediyede 33 bin 354 kişinin çalıştığı ve personel giderinin bütçenin yüzde 27'si olduğu belirtildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, katıldığı canlı yayın programında "Ben belediyeyi 26 bin küsur kişiyle devrettim. 29 Mart 2019 tarihinde 500 kişi civarında emekli edilecek arkadaş vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü sistemiyle istihdam olmadan 26 bin kişiyle rahatlıkla görevini yapan bir yapısı var, fazla elemana ihtiyaç yoktur. Şimdi eleman durumu nedir, kaç kişi alındı, nerelerde istihdam edildi bilmiyorum. Onu yeni gelen belediye başkanı hesabını yapacaktır. Ben 15 yıl içerisinde 400 milyon dolar borç ödedim. İki sene borç ödedikten sonra 13 sene boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla, borçlanmadan bütçesinin yüzde 40 ile 50'si arasında yatırım yapmıştır. Eğer 41 bin kişiye maaş veriyorsa, zaten öz kaynaklarıyla yatırım yapmasının şansı minimuma iner. Fazla eleman fazla masraf demektir" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak Kocaoğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personel sayısı ve bütçe dengesine ilişkin son dönemde kamuoyuna bazı gerçek dışı verilerin yansıtılması nedeniyle kurumumuzca bir bilgilendirme yapılması zorunluluğu doğmuştur. Şeffaf ve demokratik belediyecilik anlayışı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personel sayısının yıllar içindeki artışını, personel giderlerinin bütçe içindeki payını ve borç tablosunu önceki dönemlerle de karşılaştırma imkanı sunacak şekilde sevgili hemşerilerimizin bilgisine arz ederiz.

Belediye bünyesinde kaç kişi çalışıyor? (İBB, İZSU, ESHOT, belediye şirketleri dahil)

Mart 2014: 20.142

Mart 2019: 27.271

Aralık 2023: 33.354

• İBB 2023 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre, tüm çalışanların personel gideri olarak bütçe içindeki payı, Kasım 2023 itibariyle %27.

(Hizmet alımı yolu ile şirketlerden sağlanan personel dahil)

• İBB 2023 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre, yatırım harcamalarına ayrılan bütçeden ayrılan pay, Kasım 2023 itibariyle %35,4.

• Belediyenin ne kadar finansal borcu var? (Belediye ve bağlı kuruluşlar dahil)

Mart 2019: 5 Milyar (790 milyon Euro)

Kasım 2023: 23,3 Milyar (733 milyon Euro)

Sonuçta bu dönemde toplam borcumuz yabancı para cinsinden %7,2 azalmıştır. Bu dönem borçlanmaları Belediyemiz raylı sistem yatırımları ile İZSU altyapı yatırımlarına yönelik yapılmıştır.

• Toplam borcun %82,7'si yabancı para cinsinden, %17,3'ü Türk Lirası cinsindendir.

• Euro kuru Mart 2019 da 6,24 TL; Aralık 2023'de 32 TL'dir

• Fitch Ratings 'ten alınan Ulusal uzun vadeli kredi notumuz ise AAA Durağan şeklindedir"