İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Etkili Olan Sağanak Yağış Nedeniyle Seferber Oldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle teyakkuz haline geçti. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1.365 personel görev aldı. 112, 153 ve 185 çağrı merkezlerine ulaşan ihbarlara ekipler hızla müdahale etti.

İzmir'de 12 Şubat gecesinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Özellikle sabah saatlerinde yağışın etkisini artırmasıyla birlikte ilgili tüm birimler sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 12 saatte Narlıdere'de metrekareye 51,4 kilogram yağış düştü. Gaziemir'de 40,6 kilogram, Urla'da 34,3 kilogram, Buca'da 31,4 kilogram, Menderes'te 31,1 kilogram, Ödemiş Demirdere'de 29,9 kilogram, Güzelbahçe'de 24,7 kilogram, Karşıyaka'da 22,1 kilogram, Dikili'de 20,8 kilogram ve İzmir merkezde 18,1 kilogram yağış ölçüldü.

İhbarlara müdahale

112 İtfaiye Çağrı Merkezi ile İZSU'nun 185 ve Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 153 hatlarına gelen ihbarlara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahada görev yapan ekipleri hızla müdahale etti. İlçe bazlı ihbar dağılımında Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca ve Gaziemir ilçeleri öne çıktı. Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'ndeki derede suyun debisinin yükselmesi üzerine İZSU Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından su tahliye ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Tüm birimler alarmda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ilgili birimler, 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel ile sahada görev yapıyor. Çalışmalar AKOM koordinasyonunda anlık olarak takip edilirken, özellikle güney ve doğu ilçelerde yağışın önümüzdeki saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de 202 personelle sahada aktif görev yaparak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici, yönlendirici çalışmaları yerine getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, alçak kesimler, dere yatakları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve olası su baskınlarına karşı tedbir alınması çağrısı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzlukların153 ve 185 çağrı merkezlerine bildirilmesi istendi.