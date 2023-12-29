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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Lokma ve Helva Dağıttı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Lokma ve Helva Dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 12 asker için kentin birçok noktasında lokma ve helva dağıttı. Şehit haberlerinin ardından kutlamalar iptal edilerek, helva ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni ederek, bir daha şehit haberleri almamayı umduklarını belirtti.

29.12.2023 - 17:37,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde hain terör saldırısında şehit olan 12 asker için kentin birçok noktasında lokma ve helva dağıttı.

Peş peşe gelen şehit haberlerinin ardından tüm kutlamaları iptal eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında lokma ve helva dağıttı. Cuma namazının ardından Konak'ta Salepçioğlu, Hisarönü, Şadırvan ve Konak Meydan camilerinde helva; Bornova Meydan, Buca Şirinyer Migros önü, Konak Atatürk Meydanı, Karşıyaka Çarşı, Gaziemir Meydan, Bayraklı Sevgi Yolu ve kentin çeşitli noktalarında da lokma dağıtıldı.

SERT: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMASIN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, "Tüm milletimizin başı sağ olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şehit ailelerimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şehit haberleri hepimizi derinden üzdü. Bugün onları bir nebze de olsa anabilmek adına kentin çeşitli noktalarında helva dağıttık ve lokma döktük. Bundan sonra birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını temenni ediyoruz. Bir daha şehit haberleri almamayı umuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Lokma ve Helva Dağıttı
Kaynak: ANKA
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