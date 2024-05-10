İzmir Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde Enerji Yönetim Sistemine Geçti - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde Enerji Yönetim Sistemine Geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde Enerji Yönetim Sistemine Geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Buz Sporları Salonu ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde enerji yönetim sistemine geçerek ISO 50001 belgesi aldı. 3 tesisten yıllık 48 bin kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı.

10.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet verdiği tesislerde enerji yönetim sistemine geçti. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Buz Sporları Salonu ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü "ISO 50001" belgesi aldı. 3 tesisten yıllık 48 bin kilovat saat enerji tasarrufu sağlandığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yenilenebilir enerji yatırımlarını en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek çevre uygulamaları devam ediyor. Binalarında enerji yönetim sistemine geçen Büyükşehir, enerji verimliliği çalışmaları nedeniyle TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Bornova Buz Sporları Yerleşkesi ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen belgelendirme tetkik sürecini başarıyla tamamladı. Sertifika, Egemenlik Evi'nde düzenlenen törenle, TSE Ege Bölge Koordinatörü Hakan Ozan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a verildi. TSE İzmir Belgelendirme Müdürü Ahmet Namlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu üç yerleşkeden yıllık 48 bin kilovat saat enerji tasarrufu sağladıklarını söyledi.

Önceliğimiz enerji verimliliği

Başkan Tugay, yenilenebilir enerji yatırımlarına yeni dönemde öncelik vereceklerini vurgulayarak, "Enerji verimliliğinin belediyenin tüm birimlerinde sağlanması son derece önemli. Diğer binalarımız için de enerji yönetim sistemi belgesi alacağız. Yenilenebilir enerji ve atık yönetimi ile ilgili de birçok projemiz var. Bu alanda İzmir'i daha üst seviyelere taşıyacak çalışmalarımız olacak" dedi.

İş birliğimiz mutluluk verici

TSE Ege Bölge Koordinatörü Hakan Ozan ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri bu çalışmanın önemine değindi. Bu yatırımların devam edecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Ozan, Başkan Tugay'a dünyada bugünkü anlamda ilk standardı hazırlayıp yürürlüğe koyan (Kanunname-i İhtisab-ı Bursa) Sultan 2. Bayezid Han'ın rölyefini ve TSE bayrağını takdim etti.

Hedef sürdürülebilir çevre

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile enerji tüketimlerinin düzenli izlenmesi ile takip edilmesi, kayıt altına alınması, tüketimi azaltmak için tasarruf yöntemlerinin araştırılması sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, enerji yönetimi konusunda 16 organize sanayi bölgesine sahip kentte birçok firmaya ve enerji tüketimi yüksek binalara bu çalışma ile örnek teşkil etmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde Enerji Yönetim Sistemine Geçti - Son Dakika

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