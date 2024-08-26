İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizm bölgelerinde kapalı durakları monte etmeye başladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizm bölgelerinde kapalı durakları monte etmeye başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizm bölgelerinde kapalı durakları monte etmeye başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizmin yoğun olduğu ilçelerde vatandaşların talepleri doğrultusunda kapalı durakları monte etmeye başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü, Foça'da 5 kapalı durağın montajını tamamladı ve ilçedeki kapalı durak sayısının artırılacağı bildirildi. Vatandaşlar, yeni duraklar için belediyeye teşekkür etti.

26.08.2024 09:31  Güncelleme: 09:41
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizmin yoğun olduğu ilçelerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tabelalı durakları kapalılarıyla değiştirmeye başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü Foça'da 5 kapalı durağın montajını yaptı.

Foça'da yapılan saha çalışmalarında bölgeden iletilen kapalı durak talebi üzerine harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü, 5 kapalı durağın montajını tamamladı. İlçedeki kapalı durakların sayısının artırılacağı bildirildi. Vatandaşlar yazın güneşten kışın soğuktan koruyan yeni duraklar için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Duraklar çok güzel oldu"

Bu hizmetten duyduğu mutluluğu dile getiren Hüseyin Gökçekaya, "Ben 25 yıl muhtarlık yaptım, Yeni Foça'da yaşıyorum. Mükemmel bir şey oldu, güneşin altında duruyorduk. Şimdi çok rahat ediyoruz. Cemil Tugay Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Nesrin Dalkılıç ise, "Durakların kapalı olması çok iyi. Burada yaz kış yaşayan çok insan var. Yaşlı, engelli insanlarımız var. Hepsi ayakta kalıyordu. Sayılarının artması bizim için çok iyi olur, teşekkür ederiz" dedi. Necla Biçer, "Bu duraklar yaşlılarımız için çok iyi oldu. Sıcaktan soğuktan koruyor, çok güzel çalışmalar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizm bölgelerinde kapalı durakları monte etmeye başladı - Son Dakika

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