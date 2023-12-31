 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik kriz ortamında üniversite öğrencilerine verdiği Üniversite Eğitim Desteği'ni yeni yıl öncesi öğrencilerin İzmir Şehir Kartları'na yükledi. Başkan Soyer'in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda sağlanan destek, 5 bin 460 öğrenciye 2 bin 250 TL olarak yatırıldı. Toplamda 12 milyon TL üzerinde bir destek hesaplara yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağladı
31.12.2023 - 14:45,
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik kriz ortamında üniversite öğrencilerine verdiği Üniversite Eğitim Desteği'ni yeni yıl öncesi öğrencilerin İzmir Şehir Kartları'na yükledi. 12 milyon TL üzerinde bir destek hesaplara yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "genç odaklı kent" vizyonu doğrultusunda sağlanan Üniversite Eğitim Desteği'nin ilk bölümü, 5 bin 460 öğrencinin İzmir Şehir Kartları'na 2 bin 250'şer TL olarak yatırıldı. Başvuruda bulunan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan sosyal inceleme sonucu destek almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine 2023-2024 öğretim yılı boyunca toplamda 6 bin lira ödenecek. Toplamda 12 milyon TL'yi geçen üniversite eğitim destek ödemesinin yapıldığını belirten Başkan Soyer de, "Sevgili gençler, 2024 yılı hedeflerinize ve hayallerinize daha da yaklaştığınız, gençliğinizi doya doya yaşadığınız bir yıl olsun. Eğitim desteğimizin 3 aylık ödemesi hesaplarınıza yatırılmıştır. İyi seneler" dedi.

Üniversiteliler yalnız değil

Ekonomik şartların giderek ağırlaşması ve yoksulluğun derinleşmesi nedeniyle eğitimine odaklanması gerekirken pek çok zorlukla daha karşı karşıya kalan öğrencileri biraz olsun rahatlatabilmek için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "taşıyıcı" uygulamasının yanında üniversitelilere her sabah sıcak çorba ve akşam sıcak yemek desteği de sağlıyor. İhtiyacı olan öğrencilere üniversite eğitim desteği aktarılıyor ve üniversiteliler ücretsiz çamaşırhane hizmetinden de yararlanabiliyor. Ayrıca imkanı olmayan öğrencilere ailelerini ziyaret edebilmeleri için otobüs bileti de veriliyor.

2019'dan itibaren yapılanlar

Büyükşehir, 2019 yılından bu yana 19 bin 172 üniversite öğrencisine 62 milyon 743 bin liralık eğitim desteği verdi. Bunun yanı sıra 390 bin 350 kişilik sıcak çorba, 846 bin 400 kişilik sıcak yemek desteği ulaştırdı. 854 nakliye talebi sonuçlandırıldı, bin 753 öğrenci çamaşırhane hizmetinden faydalandı, 3 bin 296 öğrenciye 1 milyon 153 bin 600 liralık nakdi destek verilerek otobüs bileti almaları sağlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Desteği, İzmir, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 16:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement