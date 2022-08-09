Bostanlı Paten Pisti gençlerin yeni gözdesi - Son Dakika
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Bostanlı Paten Pisti gençlerin yeni gözdesi

09.08.2022 11:24
Bostanlı Paten Pisti gençlerin yeni gözdesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bostanlı'da yaptığı paten pisti, sporu ve heyecanı seven gençlerin vazgeçemediği mekanlardan biri haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bostanlı'da yaptığı paten pisti, sporu ve heyecanı seven gençlerin vazgeçemediği mekanlardan biri haline geldi. Gençlerin kaykay ve bisikletleriyle akrobatik hareketler sergilediği pist, fotoğraf meraklıları için de özellikle gün batımı saatlerinde birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka'ya kazandırdığı Bostanlı Park Alanı sporsever gençlerin yeni buluşma noktası oldu. Özellikle güneşin batış saatlerinde pisti dolduran gençler kaykay, bisiklet ve scooterlarıyla heyecanlı gösteriler yapıyor. Gençlerin kendi arasındaki yarışmalarına sahilde gezintiye çıkanlar da ortak olunca keyifli saatler yaşanıyor. Gençler, fotoğraf karelerine yansıyan güzel hareketler sergilerken, bir yandan da spor yaparak keyifli vakit geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun bir şekilde kullanılan paten pistinin bakımlarını düzenli bir şekilde yapıyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Bostanlı, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bostanlı Paten Pisti gençlerin yeni gözdesi - Son Dakika

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