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İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Kara Kış Destek Hattı" hizmete girdi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Kara Kış Destek Hattı" hizmete girdi

30.11.2021 13:46
İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Kara Kış Destek Hattı" hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlatılan kara kış destekleri kapsamında, kasım ayında 12 bin 573 aileye gıda paketi dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlatılan kara kış destekleri kapsamında, kasım ayında 12 bin 573 aileye gıda paketi dağıtıldı. Gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için Kara Kış Destek Hattı'nı devreye aldıklarını söyleyen Başkan Soyer "Bu kış İzmir'de kara geçmesin diye 7 gün 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, kara kış destekleri başlatıldı. Bu kapsamda kasım ayında 12 bin 573 aileye gıda paketi dağıtıldı. Büyükşehir, 2019 yılından bu yana 244 bin haneye toplam 544 bin 569 gıda paketi ulaştırdı. 2022 yılında ise 61 bin haneye 130 bin gıda paketi ulaştırılması hedefleniyor.

Tüm temel ihtiyaçlar için

Gıdadan barınmaya giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için Kara Kış Destek Hattı'nı devreye aldıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Bu kış İzmir'de kara geçmesin diye 7 gün 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız. Kara kış destek hattına 444 40 35'ten ulaşılabilir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca toplam 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacak.

Gıdadan yakacağa eşyadan giysiye ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüren büyükşehir, kasım ayında ihtiyaç sahiplerine üretici kooperatifinden alınan ürünlerin bulunduğu gıda paketlerinin yanı sıra 216 bin 67 kişilik sıcak yemek, 7 bin 940 kişilik kumanya ve kahvaltı, 67 bin 880 kişilik pide, 20 bin 720 kişilik çorba dağıttı.

Konaklama yardımı da var

Kara kış desteği kapsamında kasım ayında çocuk bezinden sobaya, elektrikli ısıtıcıdan yakacağa ve battaniye-yorgana kadar 127 bin lira tutarında destek sağlandı. Üçyol'da hizmet veren Bizİzmir Giysi Noktası ile 15 bin 717 parça giysi dağıtıldı. İlk ve ortaokul öğrencilerine bir ayda 20 bin bot ve mont dağıtılırken, 4 bin adet çölyak ve fenilketönüri gıda kolisi ulaştırıldı. 335 vatandaşa hamam hizmeti, 30 vatandaşa ise Basmane bölgesinde kiralanan otelde konaklama hizmeti sunuldu. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kara Kış Destek Hattı hizmete girdi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kara Kış Destek Hattı hizmete girdi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kara Kış Destek Hattı hizmete girdi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kara Kış Destek Hattı hizmete girdi

Tunç Soyer, Kasım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Kara Kış Destek Hattı' hizmete girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Kara Kış Destek Hattı" hizmete girdi - Son Dakika
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