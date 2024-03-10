İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofralarında İftar Bereketini Büyütüyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofralarında İftar Bereketini Büyütüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak ve 55 bin 500 haneye 45 milyon lira nakit desteği sağlayacak. İftar sofraları 12 ilçede kurulacak ve Bizİzmir Dayanışma Noktaları hafta sonları da açık olacak.

10.03.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan sofralarında iftar bereketini büyütmek için 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi emekli ve ihtiyaç sahibi 55 bin 500 haneye de 45 milyon lira nakit desteğinde bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in "sosyal belediyecilik" anlayışı doğrultusunda giderek ağırlaşan yaşam koşullarına karşı bu Ramazan ayında da iftar bereketini büyütüyor. Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da 521 bin kişilik iftar yemeği,  55 bin 500 bin haneye 45 milyon lira nakit desteğinde bulunacak.

12 İLÇEDE İFTAR SOFRASI KURULACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin dört bir yanında 521 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak. 12 ilçede 25 farklı noktada 70 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. İftar programında ney dinletisi de yer alacak. 11 bölgede hizmet veren Bizİzmir Dayanışma Noktaları'nda ve 12 mahallede Ramazan ayı boyunca 450 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Bizİzmir Dayanışma Noktaları hafta sonları da açık olacak. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için de bin kişilik iftar programı düzenlenecek. Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve ihtiyaç sahibi 55 bin 500 haneye İzmir Şehir Kartı aracılığıyla 45 milyon nakdi destek sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sofralarında İftar Bereketini Büyütüyor - Son Dakika

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