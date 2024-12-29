İzmir\'de 17 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

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İZMİR'de, çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.Ö. (30), polis tarafından yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün ilçe genelinde yapılan rutin uygulamada bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Şüphelinin yapılan sorgusunda, 'uyuşturucu madde ticareti', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'yaralama' suçlarından 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A.Ö. olduğu tespit edildi. M.A.Ö.'nün işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Burak UÇAR/ İZMİR,