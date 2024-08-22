İzmir'de 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Yerel

İZMİR'de çeşitli suçlardan 19 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.Y., polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler, dün gece denetim yaptı. Yapılan kontrollerde 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama', 'rüşvet vermek', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu malına zarar verme', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 19 yıl 2 ay 12 gün' kesilmiş hapis cezasıyla aranan F.Y. yakalandı. Emniyete götürülen F.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.