İzmir'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

24.04.2022 00:57
İzmir'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. 2 sene boyunca korona virüs önlemleri doğrultusunda kutlama yapılmayan İzmir, bu sene bin 500 öğrencinin renkli gösterileriyle şenlendi.

İzmir'de Valilik tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Korona virüs önlemleri nedeniyle 2 senedir kutlanmayan bayram, bu sene alınan tedbirler doğrultusunda Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar öğrenciler tarafından göndere çekildi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,, Ege Ordu Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı.

"23 Nisan, birlik ve beraberlik arzumuzun can bulmasıdır"

Törende konuşma yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 23 Nisan'ın önemine değindi. Yentür, 23 Nisan 1920 tarihinde yalnızca siyasi iradenin tecelli etmediğini ifade ederek, " Samsun'da atılan ilk adımla Sivas'ta şekillenen egemenlik bağımsızlık birlik ve beraberlik arzumuzun can bulmasıdır. 23 Nisan cepheden cepheye koşanların, dünyaya kök söktüren efelerin efesi Yörük Efe'nin nice eşsiz kahramanın güçlü iradesinin yansımasıdır. 23 Nisan 1920 tarihi aziz milletimize her zaman en büyük güçlüklere kendi iradesiyle karşı koyabileceğini göstermiştir" sözlerine yer verdi.

Bin 500 çocuktan renkli gösteri

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi törene vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Her yaştan öğrenci meydanda yoğunluk oluştururken meydanda yaklaşık bin 500 öğrenci sahne alıp bayraklar eşliğinde görsel bir şölen oluşturdu. Çocuk bayramını kutlamak için bir araya gelen çocuklar birbirinden renkli gösteriler sundu. - İZMİR

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Cumhuriyet Meydanı, 23 Nisan, Çocuk, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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