İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İzmir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kutlamalara katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Törende, İzmir Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgenaral Zorlu Topaloğlu, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda temsilcileri, idari ve askeri erkan ile vatandaşlar yer aldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Ardından Topçu Yarbay Burak Öztürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öztürk konuşmasında, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 104'üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 104 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihe aldığı kudret ile yeniden dirilerek topyekun bir var oluş mücadelesi sonucunda eşine eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. Bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk istiklalinin elinden alınamayacağı Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekun olarak savaştıkları bir kere daha ispatlanmıştır. 30 Ağustos zaferi, Türk ordusuna 'Silahlı Kuvvetler Günü' olarak armağan edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, bölgemizde ve dünyada sürekli barışın tesisine katkıda bulunmak için tarihinden ve milletinden aldığı güçle, modern harp silah ve teçhizatıyla, güçlü ve dinamik personeliyle ulaştığı yüksek eğitim seviyesiyle, azimli ve kararlı komuta kademesiyle dostlarının ve ülkemizin güvencesi, düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık adına dayanan Atatürk ilkeleri bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin rehber olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, resmi geçit ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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