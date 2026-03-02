İzmir'de 35 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
İzmir'de 35 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu

02.03.2026 16:27
İzmir'de jandarma, 35 milyon değerinde 500 bin paket kaçak sigara ele geçirip 3 şüpheliyi tutukladı.

İZMİR – İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda, 35 milyon değerinde 500 bin paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de, sigara kaçakçılığı ve satışından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi alındı.

İstihbarat doğrultusunda, 27 Şubat tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Bilgi üzerine kaçak sigara naklinde kullanıldığı belirlenen bir tır, İzmir il sınırları girişinde durduruldu. Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçta yapılan aramada, karton koliler içerisinde 500 bin paket bandrolsüz/kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA

