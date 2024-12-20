İzmir\'de 767 Şüpheli Yakalandı

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(İZMİR) – İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 508 şahıs olmak üzere toplam 767 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları yakalamak için harekete geçti. Ekipler tarafından 13 Aralık-19 Aralık günleri arasında yapılan operasyonlarda hakkında 10 yıl ve üzeri 57 şahıs, 5-10 yıl arası 58 şahıs, 5 yıl altında 144 şahıs olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 259 şahıs ile adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri olan 508 şahıs yakalandı. Öte yandan, ekipler tarafından yapılan operasyonlarda toplam 767 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.