İzmir'de 767 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 767 Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de 767 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de yapılan operasyonda 508 kişi hakkında yakalama kararı olan toplam 767 şüpheli yakalandı.

20.12.2024 11:41
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(İZMİR) – İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 508 şahıs olmak üzere toplam 767 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları yakalamak için harekete geçti. Ekipler tarafından 13 Aralık-19 Aralık günleri arasında yapılan operasyonlarda hakkında 10 yıl ve üzeri 57 şahıs, 5-10 yıl arası 58 şahıs, 5 yıl altında 144 şahıs olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 259 şahıs ile adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri olan 508 şahıs yakalandı. Öte yandan, ekipler tarafından yapılan operasyonlarda toplam 767 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Aralık, Hukuk, Yerel, Polis, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 767 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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