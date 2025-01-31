İzmir'de 845 Aranan Şahıs Yakalandı

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(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri tarafından 24-30 Ocak günleri arasında yapılan çalışmalarda 845 aranan şahıs yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin korunması amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 24-30 Ocak günleri arasında yapılan uygulamalarda toplam 845 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan uygulamalar sonucunda; 5 yıl ve altında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 224 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan 279 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeye yönelik araması ile adli para cezası bulunan 566 kişinin ise yakalandı.