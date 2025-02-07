İzmir'de 884 Aranan Şahıs Yakalandı

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(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri tarafından 31 Ocak - 6 Şubat günleri arasında yapılan çalışmalarda 884 aranan şahıs yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ile kamu düzeninin korunması amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 31 Ocak - 6 Şubat günleri arasında yapılan uygulamalar ve operasyonlarda toplam 884 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; 5 yıl ve altında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 236, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 olmak üzere 285 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadeye yönelik araması ile adli para cezası bulunan 599 kişi ise yakalandı.