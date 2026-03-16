İzmir'de adli destek ve mağdur hizmetleri toplantısı yapıldı

16.03.2026 13:37  Güncelleme: 13:39
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 9. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri 9. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan programda mağdurlara yönelik hizmetler ele alındı.

Toplantı İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Çağlar Ertaş, Mesuthan Özdemir ve Hilal Bozdağ katıldı. Üniversitelerin rektör yardımcıları, il müdürleri, kaymakamlık yetkilileri, belediye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de toplantıda yer aldı.

Sunumlar yapıldı

Program kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikoloğu Okan Lüleci sunulan hizmetleri anlattı. Uzman Psikolog Gerçem Demir ise yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Güliz Kuli kendi kurumunun hizmetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Koordinasyon istişare edildi

Sunumların ardından genel değerlendirme bölümüne geçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve beraberindeki kurum yetkililerinin yer aldığı heyet tarafından programın değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesine yönelik konular görüşüldü. Katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Soru-cevap bölümünün ardından program sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:52
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
