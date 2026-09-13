İzmir\'de \'Ailem Güvende\' operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

(İZMİR) - İzmir'de, "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 kişi hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla söz konusu suçları işledikleri değerlendirilen şüpheliler belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Konak'ta 12, Buca'da 5, Karşıyaka'da 3, Bornova'da 2, Karabağlar'da 1 ve Menemen'de 1 olmak üzere toplam 24 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.