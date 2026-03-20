İzmir\'de Bayram Denetimleri Devam Ediyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmesi amacıyla başlattığı asayiş ve trafik denetimlerine kesintisiz devam ediyor.

Bayram tedbirleri kapsamında tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalar arife günü başladı. Ekipler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kavşaklar, ana arterler ve terminaller gibi kritik noktalarda bayramın birinci gününde de mesaisini sürdürdü. Güvenlik ve trafik denetimlerinin bayram süresince aralıksız devam edeceği bildirildi. Ayrıca polis ekipleri tarafından, vatandaşların daha huzurlu ve güven içerisinde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. - İZMİR