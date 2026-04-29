İzmir\'de belediye memurları CHP\'nin kapısına dayandı

İzmir'deki ilçe belediyelerinde aylardır süregelen Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) krizinde somut bir adım atılmaması, memurları harekete geçirdi. Karşıyaka, Bayraklı, Narlıdere ve Buca belediyelerinde çalışan kamu emekçileri, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine 29 Nisan Çarşamba günü yarım gün iş bırakma kararı alarak protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sloganlarla CHP İl Başkanlığına yüründü

Basmane Meydanı'nda bir araya gelen belediye çalışanları ve sendika temsilcileri, ellerinde dövizlerle CHP İzmir İl Başkanlığına doğru yürüyüşe geçti. Kortej halinde ilerleyen grup, yürüyüş boyunca "Sözleşme hakkımız gasp edilemez" ve "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarını atarak mevcut yönetim politikalarını eleştirdi.

"Dayatmaları kabul etmiyoruz"

İl Başkanlığı önünde grup adına konuşan Tüm Bel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, toplu sözleşme sürecinde kazanılmış hakların geriye götürülmek istendiğini vurguladı. Filiz, yaptığı açıklamada şu noktalara değindi: "Birçok belediyede önümüze konulan kısıtlayıcı sözleşme dayatmalarını reddediyoruz. Bu kararlar emekçinin alın terini görmezden gelmektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tescillenmiş haklarımızın masa başında elimizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim için hak, verilmesini beklemek değil; mücadeleyle almaktır."

"Emekçiyi karşısına alan bir siyaset başarılı olamaz"

Belediye başkanlarına seslenen Filiz, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışının hakları kısıtlamak yerine geliştirmesi gerektiğini belirtti. Emeğin hakkı teslim edilmeden siyasi bir başarı elde edilemeyeceğini hatırlatarak, sendikaların bu sınırlandırmaları içeren hiçbir belgeye imza atmayacağını ifade etti.

Görüşme Perşembe gününe kaldı

Eylem sonrası CHP İl Başkanı Çağatay Güç'ün binada olmaması nedeniyle görüşme il yöneticileriyle yapıldı. Sendika yetkilileri, resmi görüşmenin 30 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de İl Başkanı ile bizzat yapılacağını duyurdu. Çalışanlar, taleplerinin karşılanmaması durumunda belediye önlerindeki eylemlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. - İZMİR