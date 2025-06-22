İzmir\'de Buca Belediyesi İşçileri Grevde, Sokaklar Çöp Yığınlarıyla Dolu

İzmir'de Buca Belediyesi işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla dolup taşarken, oluşan görüntüler Hindistan'ı andırdı. Bölgede yaşayan Mustafa Çam sokakların kötü kokmasına tepki göstererek, "Az önce çöpün yanından burnumu tutarak geçtim, bu bir hastalık. Yetkililerin bir şeyler yapması lazım" diye konuştu.

İzmir Buca Belediyesi'nde çalışan bin 763 işçi, maaş ve yan ödemelerini alamadıkları için 5 gündür grev yapmaya devam ediyor. Temizlik hizmetlerinde görevli işçilerin de iş bırakmasından dolayı bazı sokaklardaki çöp yığınları da adeta Hindistan'ı andırdı. Durum böyle olunca bölgede yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti. Dışarı çıktığında sokakların çöp kokmasından dolayı burnunu tutarak yürümek zorunda kaldığını söyleyen 56 yaşındaki emekli vatandaş Mustafa Çam, "Ben bu yaşananları rezillik olarak görüyorum. Çöplerin acil olarak toplanması lazım. Buradan burnumu tutarak geçiyorum. Burada ailelerimiz var bu bir hastalık. Acil olarak yetkililer görevinin başına geçsin. Çalışanlar ve belediye anlaşsın bu şekilde olmaz" diye konuştu.

"Çöplerin kaldırılmasını istiyoruz"

İzmir'in merkezi bir semtinde yaşadıklarını böyle bir durumu kabul edemediklerini belirten 36 yaşındaki Ahmet Yıldırım ise, "Çöpler birkaç gündür bu şekilde. Hava sıcaklıklarından dolayı hastalıklar çoğalacak, kokudan duramıyoruz. Bir an önce mahalle sakinleri olarak bu çöplerin kaldırılmasını istiyoruz. İşçilerin maaşı verilmiyor olabilir ama biz buna maruz kalmak zorunda değiliz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Her seferinde halk mağdur oluyor. İzmir'in birçok zaman birçok yerinde grev oluyor. Çöpler de sağlık açısında çok önemli yetkililerin bir şey yapması gerekiyor" dedi. - İZMİR