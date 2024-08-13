İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 124 kg esrar ve 350 bin adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 124 kg esrar ve 350 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Buca'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 124 kg esrar, 350 bin adet sentetik ecza ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklandı.

13.08.2024 17:15
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(İZMİR)- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Buca'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 124 kg esrar, 350 bin adet sentetik ecza ele geçirildiğini duyurdu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından Buca ilçesinde zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 124 kg esrar, 350 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken bir şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden söz konusu operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise "Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalarda; zehir tacirlerine yönelik Buca ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 124 kg esrar, 350 bin adet sentetik ecza ele geçirilmiş, gözaltına alınan bir şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 124 kg esrar ve 350 bin adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 124 kg esrar ve 350 bin adet sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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