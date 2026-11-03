İzmir'de CİMER ihbarlarıyla 23 fuhuş eylemi belirlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de CİMER ihbarlarıyla 23 fuhuş eylemi belirlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir\'de CİMER ihbarlarıyla 23 fuhuş eylemi belirlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile örgüt kurma suçlarına yönelik soruşturmada 23 ayrı eylem belirlendi, 12 şüpheli gözaltına alındı. 112 ile CİMER'e son bir yılda gelen ihbar ve başvurular üzerine yürütülen soruşturmada 22 kişinin ifadesine başvuruldu.

(İZMİR) - İzmir'de, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesinde düzenlenen 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' ve 220. maddesinde düzenlenen 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik soruşturma yürütülmektedir. İzmir ili genelinde gerçekleştirildiği iddia edilen fuhuş faaliyetlerine ilişkin olarak son bir yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden çok sayıda ihbar ve başvuruda bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ihbar ve başvurular üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar neticesinde, suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetlerle bağlantılı 12 şüpheli ile 23 ayrı fuhuş eylemi tespit edilmiş, olaylara ilişkin bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 22 kişinin ifadelerine başvurulmuştur. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve deliller doğrultusunda, tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alınmış olup şüphelilerin eylemleri ile aralarındaki olası örgütsel bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi3. SayfaGüncelİzmirYerelSon Dakika

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