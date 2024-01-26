İzmir\'de Cumhuriyet Söyleşileri Son Buldu

İzmir'de Cumhuriyet Söyleşileri, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Cumhuriyet, Demokrasi ve Siyaset" söyleşisi ile son buldu. Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker'in konuşmacı olduğu etkinlikte, Cumhuriyet'in ilan edildiği yüz yıllık süreçte Türkiye'nin yaşadığı değişim ve gelişim masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "100'üncü Yılında Cumhuriyet Söyleşileri" başlığı altında düzenlediği buluşmaların altıncısı ve sonuncusu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Toplantı ve Araştırma Salonu'nda yapıldı. "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Cumhuriyet, Demokrasi ve Siyaset" başlığıyla düzenlenen söyleşiye Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker konuşmacı olarak katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın'ın da izlediği söyleşide, Cumhuriyet'in ilan edildiği yüz yıllık süreçte Türkiye'nin yaşadığı değişim ve gelişim mercek altına alındı.

"CUMHURİYETE YAKIŞAN DEMOKRASİDİR"

Prof. Dr. Levent Köker, "100 yıllık bir Cumhuriyetimiz var. İkinci yüzyıla başladık. Fakat bu 100 yıl içinde Cumhuriyete demokrasi getirmek bakımından başarılı olamadık" dedi. Cumhuriyete yakışanın demokrasi olduğunu vurgulayan Köker, ayrıca Cumhuriyet-demokrasi ilişkisinin kavramsal boyutuna değindi. Prof. Dr. Füsun Üstel ise Cumhuriyet dönemini 1923-1927 ve 1927 sonrası olarak ikiye ayırdığını belirterek ulus ve yurttaşlık kavramlarındaki değişimi aktardı.

Söyleşinin ardından Köker ve Üstel'e plaketleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın tarafından takdim edildi. Aydın ayrıca Köker ve Üstel'in kaleme aldığı kitapları alarak imzalattı.