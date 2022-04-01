İzmir'de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor - Son Dakika
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İzmir'de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor

01.04.2022 00:57
İzmir'de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor

İzmir'de deniz suyu seviyesinin düşmesinin ardından, deniz ulaşımında yaşanan aksama sona erdi.

İzmir'de deniz suyu seviyesinin düşmesinin ardından, deniz ulaşımında yaşanan aksama sona erdi. Deniz suyu seviyesinin düne göre daha yüksek olduğu öğrenildi.

İzmir Körfezi'nde dün deniz suyu seviyesinin yaklaşık 80 santimetre düşmesi nedeniyle deniz ulaşımı aksamış, vapurlar Tarihi Pasaport İskelesi'ne yanaşamamıştı. Deniz suyu seviyesinin düşmesi ile ilgili açıklama yapan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmenin her sene şubat ve mart aylarında yaşandığını, bu sene geçmiş yıllara göre kuzey rüzgarlarının çok uzun süre estiğini ve çekilmenin daha ciddi seviyelere geldiğini bildirmişti.

Seferler normal seyrinde

İZDENİZ tarafından dün yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15.30 itibariyle tekrar kullanıma açılacak ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir" denilmişti. Bugün deniz seviyesinin biraz daha yükselmesi nedeniyle de yolcu seferlerinde aksama olmadığı görüldü. - İZMİR

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Pasaport, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de deniz ulaşımı normal seyrinde sürüyor - Son Dakika


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