İzmir'de Deodorant Fabrikasında Yangın

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(İZMİR)- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan deodorant ve temizlik ürünleri imalatı yapan fabrikada sabah saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) sabah saatlerinde deodorant ve temizlik ürünleri imalatı yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte çevrede panik yaşanırken, itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Vekili Yaşar Korkmaz, deodorant ve temizlik ürünleri imalatı yapan bir fabrikada yangının bir patlama şeklinde başladığını dile getirerek "Bir iş yeri, yaklaşık 2 bin 500 metrekare alan etkilendi. Dört bir tarafı farklı iş yerleri ile çevrili fakat başarılı bir müdahale ile diğer iş yerlerine sirayeti engelledik. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Arama kurtarma personellerinin yangının çıktığı fabrikada tarama çalışması yaptığını da belirten Korkmaz, herhangi bir can kaybının ve yaralının olmadığını belirterek yangının ilk etabında dumandan etkilenen iki işçinin ise sağlık durumlarını iyi olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Vekili Korkmaz, yangın nedeniyle fabrika önünde iki aracın hasar aldığını da ifade ederek yangının çıkış sebebine ilişkin ise araştırmaların devam ettiğini kaydetti.