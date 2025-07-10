İzmir'de Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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İzmir'de Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

İzmir\'de Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti
10.07.2025 10:42  Güncelleme: 10:45
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin depozito yönetim sisteminin çevreye ve sanayiye katkıları üzerinde duruldu. İzmir, pilot şehirlerden biri olarak projeye öncülük edecek.

İzmir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya İzmir Vali Yardımcısı Sadık Tunç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile mülki idare amirleri, ilçe belediye başkanları, oda ve borsaların temsilcileri katılım sağladı.

Vali Yardımcısı Tunç, yaptığı konuşmada, "Şehrimizin Ulusal Depozito Yönetim Sistemi kapsamında pilot şehirlerden birisi olmasından dolayı mutlu olduğumuzu ve bu konuda da en önde geleceğimizi ifade ederek projenin şehrimize hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi konuşmasında sistemin önemli getirileri olacağını vurgulayarak, "Depozito Yönetim Sistemi son yıllarda Türkiye'de yapılan en çevreci hamle diyebiliriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un büyük destekleri ile ülkemize bu sistemi kazandırmak için gayret ediyoruz. Bu sistemin çevreye katkısı ve tasarruf bir yana ham madde olarak stratejik malzeme kazandırması dolayısıyla sanayiye de oldukça önemli katkısı olacak. Sistem tam olarak hayata geçtiğinde maddi olarak yaklaşık 520 milyon Euro bir getirisi hesaplanıyor. Çevreye yönelik kazanımı ise paha biçilemez. Cam, pet ve alüminyum şişelerin artık birer çöp veya doğaya atılan atık değil de doğrudan hammadde olarak kullanılması bu alanlarda Türkiye'nin yaptığı ithalatın da durması anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgener ise konuşmasında döngüsel ekonomiye dikkat çekerek, "Atık yönetimi değerlendirme büyük önem kazandı. Tüm dünyada atıklar artık stratejik ham madde olarak değerlendirilmeye başlanıyor. İzmir Ticaret Odası olarak biz de atık yönetimi konusunda birçok proje ve çalışma gerçekleştiriyoruz. El birliğiyle hem ülkemiz hem de İzmir için en doğru şekilde bu sistemi hayata geçirmek ve geliştirmek için gayret ediyor olacağız" şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin sunum yapılması ve soru cevap kısmıyla sona erdi. Toplantı sonrasında katılımcılar Depozito İade Makinesini uygulamalı olarak tanıma ve kullanma fırsatı buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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