İzmir\'de Dev Bluefin Tuna Yakalandı

İzmir kıyılarında 'Shore Jigging' yöntemiyle avlanan balıkçılar, kıyıdan yakalanması oldukça nadir olan dev bir Bluefin Tuna (Mavi Yüzgeçli Orkinos) yakaladı. Saatlerce süren ve olta makinelerinin aşırı ısınması nedeniyle su dökülerek soğutulduğu o nefes kesen mücadele kameralara anbean yansıdı.

Olay, İzmir kıyılarında gece saatlerinde meydana geldi. Rutin avları için kayalık meraya inen YouTuber Oğuzhan Adanar ve beraberindeki Fehim Şen ile İsmail Tarıkçı, 'Shore Jigging' (kıyıdan sahte yemle avlanma) yöntemiyle oltalama yapmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Adanar'ın oltasına dev bir balık takıldı. Kısa süre sonra bu balığın, normal şartlarda yalnızca büyük ticari tekneler, profesyonel ekipmanlar ve yüksek maliyetli sistemlerle açık denizlerde avlanabilen dev bir Bluefin Tuna Orkinos olduğu anlaşıldı.

Olta makinesini su dökerek soğuttular

Sabaha karşı zifiri karanlıkta başlayan zorlu mücadele saatlerce sürdü. Dev balığın aşırı gücü ve ani hamleleri nedeniyle oltadan hızla boşalan misina, olta makinesinde kritik düzeyde ısınmaya yol açtı. Ekip, sistemin yanmasını ve kopmasını engellemek için makinenin üzerine sürekli deniz suyu dökerek soğutma işlemi uyguladı. Gücüyle bilinen dev orkinos, misinayı koparmak için defalarca kayalıkların altına girmeye çalışsa da balıkçıların yoğun çabasıyla engellendi.

Gün ışığıyla kıyıya alındı

Havanın aydınlanmasıyla birlikte kontrol altına alınan dev balık, tehlikeli kayalıklarda düşme riskine aldırış etmeyen ekibin uzun ve sabırlı uğraşları sonucunda kıyıya çıkarılabildi. Standart kıyı oltacılığı ekipmanlarıyla bu boyutta bir orkinosun yakalanması, nadir görülen bir başarı olarak değerlendirilirken; balığın karaya alınmasının ardından ekip üyeleri büyük bir sevinç yaşadı.

Oğlunun adını taşıtan balığı yakaladı

Hedef dışı yakaladığı dev balıkla unutulmaz bir deneyim yaşayan Oğuzhan Adanar, bu avın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Oğlumun adı Tuna. Yakalanan balık da Bluefin Tuna Orkinos olunca böyle bir balığı yakalamak zaten büyük bir mutluluktu ama adını taşıyan bu balığı tutmak benim için ayrı bir anlam ve hatıra oldu. Bu yüzden benim için manevi değeri de çok yüksek."

Yasal işlemler tamamlandı

Öte yandan, yakalanan dev Bluefin Tuna Orkinos'un yasal olarak kayıt altına alınması zorunlu olan türler arasında yer aldığı öğrenildi. Av sonrasında ekibin, Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli av kaydını yaptırdığı ve ilgili yasal yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği bildirildi.

Avcılık tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatan bu zorlu mücadele, ekibin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - İZMİR