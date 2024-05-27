İzmir'de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İzmir'de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir\'de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Gerçekleştirildi

İzmir'de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi tatbikatının son provası, halk günü faaliyeti ile gerçekleştirildi.

27.05.2024 13:32
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İzmir'de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi tatbikatının son provası, halk günü faaliyeti ile gerçekleştirildi. Askeri personelin aileleri ile şehit ve gazi yakınları da faaliyeti takip etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi tatbikatının 'halk günü' faaliyeti bölümü, Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkiinde düzenlendi. İlk defa bu yıl gerçekleştirilen ve tatbikatın son provası olan halk gününde, askeri personelin aileleri ile şehit ve gazi yakınları yer aldı.

Kara bombardımanı ile başladı

Kara bombardımanıyla başlayan faaliyet, topçu ve havan atışları ile desteklenen amfibi harekatıyla devam etti. Top ve komuta kontrol araçları havadan taşındı. Senaryo gereği, yaralı personelin helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliyesi yapıldı. Amfibi harekat kapsamında makinalı tüfek ve rpg-7 r/a ile hedefler ateş altına alındı. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları yapıldı.

MAG'ın tespit ettiği mayın imha edildi

Tatbikatta Hava Kuvvetleri hava muharebe devriyesi görevi icra edildi. Mayınlı saha ve tel engellerinden geçit açıldı. Senaryo gereği amfibi hedef sahasındaki muhasım denizaltı tespit edildi. Topçu, keskin nişancı ile amfibi hücum harekatını destekleyen havan atışları gerçekleştirildi. Mayın Avlama Gemisi (MAG) mayın tespit etti. Otonom sualtı aracı ve mayın harbi dalgıçları ile teşhis edilen mayın imha edildi. Çıkarma harekatında, topçu atışları yapıldı. Ardından taarruz helikopteri hedefleri vurdu. Denizde arama kurtarma ve sıhhi tahliye gerçekleştirildi. Yaralı, denizaltıdan alınıp TCG Anadolu'ya tahliye edildi.

Kritik hedefler vuruldu

Tatbikatın ilerleyen aşamasında keşif, gözetleme ve ateş destek unsurları ile taarruz helikopterleri bölgeye intikal etti. Tespit edilen düşman zırhlı araçları imha edilerek tanksavarlar aracılığıyla ateş altına alındı. Muharebe arama kurtarma harekatı ve hava savunması gerçekleştirildi. Uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedefler, başarıyla vuruldu. Akıncı TİHA ve Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) hedeflere atış yaptı. Havadan lojistik ikmal desteği yapıldı. Tanklar bölgeye girerken, MİLAN ile SİHA hedefleri vurdu. Tespit edilen düşman zırhlı araçları imha edilerek tanksavar tarafından atışa alındı.

"Ülkemiz adına artı bir değer"

Tatbikatın çok başarılı bulduğunu ifade eden Erol Kaya (48), "Tatbikatta özellikle envantere yeni gelen araçların kullanılıyor olması ülkemiz adına artı bir değer. Çok sayıda yabancı personel de birlik bazında tatbikata iştirak ediyor. Bu durum ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyada tanınmasını, dosta güven düşmana korku salan özelliğini gösteriyor. Her geçen dönem tatbikat daha da iyi seviyeye gelmektedir" diye konuştu.

"Çok gururlandım, neredeyse ağlayacaktım"

Tatbikata yörük ekibiyle katılan Hüseyin Topuz (53) da "Tatbikat içimizi açtı. Dosta güven düşmana korku salan bir Türkiye var. İnşallah daha da ileriye gideceğiz. Tatbikatta çok gururlandım, neredeyse ağlayacaktım. Allah birlik beraberlik versin. Tüm aşamalar çok dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini gururla izlediğini aktaran Serap Görgün (39), "Tank, helikopter, çıkarma gemileri çok dikkatimi çekti. Hepsiyle gurur duydum" cümlelerini aktardı. 10 yaşındaki Zeynep Michalle Tatar ise askerlerin atışının kendisini gururlandırdığını belirterek şu sözlere yer verdi:

"İzlerken hem korktum hem heyecanlandım. Çok yüksek ses olduğu için korktum ama çok güzel bir tatbikat oldu."

Tatbikat esnasında hissettiklerinden bahseden Aras Akdoğan (10), çok heyecanlandığını, atmosferi çok beğendiğini ve atış esnasında çıkan sesleri merak ettiğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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