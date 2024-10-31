İzmir\'de emniyet ve jandarmaya 688 yeni araç

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İzmir'de emniyet ve jandarma teşkilatına yeni tahsis edilen 688 aracın teslim töreni, İzmir Valiliği önünde gerçekleştirildi. Yeni tahsis edilen araçlar Konak Meydanı'nda sirenler çalarak İzmir caddelerinde kortej yaptı.

İzmir'de emniyet ve jandarma kolluk güçlerine yeni tahsis edilen, motosiklet, ATV, otomobil, minibüs ve kamyondan oluşan 988 yeni görev aracı, tören gerçekleştirilerek emniyet ve jandarma mensuplarına teslim edildi. Teslim törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

"Daha kaliteli hizmet ve daha huzurlu bir şehir sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz"

Törende konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliği için, emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha üst seviye verilmesi, suç ve suçluyla mücadele, terörle mücadele olmak üzere, tüm alanlarda başarıyla hizmet vermek, hizmet kalitesini arttırmak için, 7 gün 24 dört saat tüm kolluk birimlerimiz görev yapmaktalar. Bu görevlerini yaparken elbette ki çağın gerektirdiği her türlü teknik, araç ve gereçlerden de üst düzeyde yararlanmaları gerekiyor ki hizmet kalitesi daha da artsın. Bu anlamda, hem emniyet teşkilatımızın hem de jandarma teşkilatımızın birçok teknik ihtiyaçları bakanlığımız tarafından ve Valiliğimiz tarafından sürekli takviye edilmekte ve yenilenmektedir. Bugün de hem emniyet müdürlüğümüzün hem jandarma komutanlığımızın hizmetlerinde kullanmak için, İçişleri Bakanlığımız bütçesinde alınan araçları, son 1 yıldan beri Valilik imkanlarımız ve özellikle hayırsever İzmirli hemşerilerimizin bağışlarıyla aldığımız araçları bugün hizmete sunacağız. Emniyet ve jandarmamızla, biraz sonra bunları göreve gönderdiğimizde hizmet aldığımızda onlar da hizmete girecekler. Bugün itibariyle bu hizmete verdiğimiz araçların toplam sayısı 988 adet. Bunun 154'ü motosiklet, 136'sı panelvan ve minibüs, 4 tanesi kamyon, 20 tanesi ATV diye tabir ettiğimiz araç ve 676 tanesi binek ve SUV modelden oluşan araçlardır. Dolayısıyla bu araçlarla inşallah vatandaşımıza daha kaliteli hizmet ve daha huzurlu bir şehir sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Polisimiz ve jandarmamızın bu araçları, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için kullanırken, kazasız, belasız kullanmalarını ve huzur içerisinde görev yapmalarını diliyorum. Araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bu güzel araçların teşkilatlarımıza kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve siz kıymetli İzmirli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyor, tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

Vali Elban'ın açıklamasının ardından İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı dua okudu. Törenin sonunda sirenlerle meydandan çıkış yapan yeni araçlar, İzmir caddelerinde kortej gerçekleştirdi. - İZMİR