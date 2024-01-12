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İzmir'de Fırtına Balık Tezgahlarını Etkiledi - Son Dakika
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İzmir'de Fırtına Balık Tezgahlarını Etkiledi

İzmir'de yaşanan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, balık çeşitliliğinde azalma yaşandı. Bu durum, balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Balıkçılar, havaların düzelmesiyle birlikte tezgahlarda daha fazla çeşit ve uygun fiyatlarla balık bulunacağını umut ediyor.

İzmir\'de Fırtına Balık Tezgahlarını Etkiledi
12.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 11:01
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Denizlerde yaşanan fırtına İzmir'de balık tezgahlarını etkiledi. Balıkçılar, hava olaylarından dolayı balık çeşitliliğinin az olduğunu söyledi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İzmirli vatandaşlar, balığı uygun fiyata tüketebilmek için soluğu tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda alıyor. Türkiye genelinde ve İzmir'de yaşanan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken tezgahlardaki balık sayısında azalma yaşandı. Durum böyle olunca da fiyatlar yükselişe geçti. Balıkçı tezgahlarında hamsi 70, sardalye 70, çupra 180, levrek 200 ile 250, barbun 300 ile 400, somon 200, kefal 80 liradan satışa sunuluyor.

"Balık, tezgahlara kısıtlı geliyor"

Havaların soğuduğu için balık çeşitliliğinin az olduğunu vurgulayan balıkçı Kenan Peker, "Balık, tezgahlarımıza kısıtlı geliyor. Bu sene palamutun çok olmasını bekliyorduk. Fakat bu sene o artış yaşanmadı. Çinekop da bu sene olmadı. Olanların da fiyatı yüksek. Fakat sardalye ve hamsi her zamanki gibi uygun fiyatta. Balıkçılar, havalar fırtınalı geçtiği zaman balık avlayamıyor. İnşallah birkaç güne havalar düzeldiği zaman balık çeşitleri tekrar eskisi gibi tezgahlarda yerini alır. Balık bol olunca fiyatlar ucuz olur, talep daha çok artar. Vatandaş da rahat bir şekilde balığını yer. Balık çok lezzetli, faydalı, protein oranı yüksek bir lezzet. Sardalya 70, hamsi 70 TL civarında" dedi.

"Tezgahlarda balık yok"

Tezgahlarda balığın olmadığını belirten balıkçı Ali Uzman, "Havalar böyle devam ederse balık daha da çıkmaz. Gelirse şoklanmış hamsi, sardalya gelir. Canlı balık gelmez. Gelirse de fiyat yüksek olur. Geçen seneki bolluğu bu sene yakalayamadık" diye konuştu.

"Poyraz olduğu için fiyatlar yükselişte"

Hava şartlarının balık fiyatlarını etkilediğini söyleyen balıkçı Hasan Öztep, "Levrek 200 ile 250, somon 200, barbun 300 ile 400, çupra 180, kefal 80 TL'den satılıyor. Poyraz olduğu için fiyatlar yükselişte. Soğuklar balık fiyatlarını ve çeşitliliğini etkiliyor. Çünkü denizden az balık geliyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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