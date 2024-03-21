İzmir'de Güven Timleri'nden zehir baskınları - Son Dakika
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İzmir'de Güven Timleri'nden zehir baskınları

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerindeki adreslere operasyon gerçekleştiren Güven Timleri Amirliği ekipleri, kokain maddesi, yeşil reçeteye tabi hap, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

21.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:24
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İzmir'de Güven Timleri'nden zehir baskınları

İZMİR - İzmir'in Konak ve Buca ilçesindeki adreslere operasyon gerçekleştiren Güven Timleri Amirliği ekipleri, kokain maddesi, yeşil reçeteye tabi hap, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde bulunan adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 148 gram ve 38 adet satışa hazır paketlenmiş kokain, yeşil reçeteye tabi 3 bin 196 hap, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili O.B., B.İ. ve A.H. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.İ., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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