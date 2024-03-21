İzmir'de Güven Timleri'nden zehir baskınları

Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.