İzmir'de Güven Timleri'nden zehir baskınları
İZMİR - İzmir'in Konak ve Buca ilçesindeki adreslere operasyon gerçekleştiren Güven Timleri Amirliği ekipleri, kokain maddesi, yeşil reçeteye tabi hap, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde bulunan adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 148 gram ve 38 adet satışa hazır paketlenmiş kokain, yeşil reçeteye tabi 3 bin 196 hap, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek ve 6 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili O.B., B.İ. ve A.H. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.İ., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Son Dakika › Yerel › İzmir'de Güven Timleri'nden zehir baskınları - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?