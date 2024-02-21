İzmir\'de Hava Kirliliği Şikayetleri Yüzde 43 Azaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte hava kirliliğini önlemeye dönük çalışmaları sonucunda son 5 yılda hava kirliliğine yönelik şikayetler yüzde 43 oranında azaldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin insan sağlığını korumanın yanı sıra çevre, doğa ve hava kirliliğini önlemeye dönük çalışmaları hava kalitesi verilerine olumlu yansıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, katı yakıt merkezi sistem ile ısınan apartman sayısının 2019'da 380 iken bu oran 2024'te yüzde 54 azalarak 163'e indi. Büyükşehir'e 2019'da hava kirliliğine bağlı olarak yapılan şikayet sayısında da azalma olduğu gözlendi. 2019'da bin 38 olan şikayet oranı 2024 yılının ikinci ayında azalarak yüzde 43'e geriledi.
NELER YAPILDI?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bağlı hava kirliliği denetim ekipleri hem sık sık denetim yaparak önlemleri artırdı hem de hava kirliliğini azaltmak için yurttaşları bilgilendirdi. Apartmanlarda kullanılan yakıtların tespiti ve kalite kontrolleri, kaloriferlerin eğitimli kişilerce yakılmasının sağlanması, baca ile kazan temizliklerinin ve bakımlarının düzenli yapılması konularında çalışmalar titizlikle yürütüldü.
HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ CİHAZLARLA YAPILIYOR
Yine kömür satış yerlerindeki denetimler aksatılmadı. Kömürden alınan numuneler, bağımsız akredite laboratuvarlarda testten geçirildi. İzmir'in hava kalitesi, belediye tarafından Alsancak, Bornova, Karşıyaka, Güzelyalı, Çiğli, Şirinyer, Bergama, Güzelbahçe ve Bayraklı'da kurularak işletilen 9 adet sabit tip, 1 adet mobil tip hava kalitesi ölçüm istasyonları ile takip ediliyor. Hava kalitesi ölçüm istasyonları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ölçüm sistemine entegre şekilde çalışıyor. İstasyonlara ait anlık verilere, Bakanlığa ait www.havaizleme.gov.tr sitesinden veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin www.izmir.bel.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Son Dakika › Yerel › İzmir'de Hava Kirliliği Şikayetleri Yüzde 43 Azaldı - Son Dakika
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