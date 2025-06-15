İzmir\'de İnşaat Malzeme Deposunda Yangın Çıktı

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir ili Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir depoda yangın çıktı. Yangının inşaat faaliyetleri yürüten Dikkaya Grup'a ait malzeme deposunda meydana geldiği ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 arazöz ve merdivenli araç ile yangına müdahale edilmeye başlandı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangının söndürülmesi için bölgeye ekip ve araç takviyesi yapılıyor.