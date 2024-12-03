İzmir'de Karabağlar Trafiğini Rahatlatacak 100 Milyon Liralık Proje Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Karabağlar Trafiğini Rahatlatacak 100 Milyon Liralık Proje Başlatıldı

İzmir\'de Karabağlar Trafiğini Rahatlatacak 100 Milyon Liralık Proje Başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'da Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında 950 metrelik yeni bir bağlantı yolu açıyor. Proje, ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

03.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla Karabağlar'daki trafik akışını rahatlatacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında 950 metrelik bağlantı yolu açılıyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Cemil Tugay, bağlantı yolunun Eskiizmir Caddesi'ne alternatif olacağını ve Karabağlar trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılarak Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni imar yolu çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eski İzmir Caddesi'ne alternatif olacak ve ilçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak projenin, Sarıyer Mahallesi ile Sevgi Mahallesi kesişiminde süren çalışmalarını yerinde inceledi. Proje hakkında bilgi alan Başkan Tugay'a, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç de eşlik etti. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak 950 metrelik bağlantı yolu çift geliş, çift gidiş olacak. Bağlantı yolunun nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

"Alternatif yollarla bu bölgenin trafiğini rahatlatacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yapılan çalışmaların kentin trafiğine nefes aldıracağını söyledi. Tugay, "Uzun bir süredir açılması istenen bir yol. 30 metre genişliğinde, yer yer 35 metreye ulaşıyor. Projemizde yaya ve bisiklet yolları da bulunuyor. Bozyaka Kapalı Pazaryeri'ni de daha ulaşılabilir hale getirecek. Bu bağlantı yolu bölge trafiğinde ciddi rahatlama sağlayacak. Bunun gibi Karabağlar'da başka bağlantı yolları projelerimiz de var. Onları da devreye alacağız. Bağlantı yolları ve alternatif yollarla bu bölgenin trafiğini rahatlatacağız. Bu proje, bunların içerisinde en önde gelenlerden biri" dedi.

"Yolların tekrar tekrar kazılmasının önüne geçiyoruz"

Yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri bir bütün olarak ele aldıklarını da vurgulayan Başkan Tugay, "Yollar yapılırken bazen iş hızlı yürüsün diye alt yapı ihmal ediliyor. Ama biz öyle yapmıyoruz. Açtığımız her yolda altyapı ile ilgili düzenlemeler de yapıyoruz. Yağmur suyu hatları bunların başında geliyor. Ama genel olarak tekrar o yolun kazılmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde yenilenmiş ve sağlıklı bir alt yapı çalışmasını beraber yürütüyoruz. İzmir'de bundan sonra çalışmalar bu anlayışla yürütülecek" diye konuştu.

"Dönüşümü başlatan ilk proje olacak"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise Dostluk Bulvarı'nın önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Karabağlar'da ulaşımdaki dönüşümü başlatan ilk proje olacak. Büyükşehir Belediyemize, Cemil Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uyum içinde projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Bağlantı yolu, Karabağlar'ın önemli yerleşim yerlerinden Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerinden geçecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Karabağlar, Politika, Belediye, Ulaşım, trafik, Yerel, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Karabağlar Trafiğini Rahatlatacak 100 Milyon Liralık Proje Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:59 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:55:57. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Karabağlar Trafiğini Rahatlatacak 100 Milyon Liralık Proje Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.