İzmir'de Kent Lokantaları Hizmete Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Kent Lokantaları Hizmete Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde açılan Kent Lokantaları, vatandaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlıyor. İlk şube Kemeraltı Çarşısı'nda hizmete girdi ve lokantaların sayısı artırılacak.

13.06.2024 10:23
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İzmir'de vatandaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlayacak Kent Lokantaları'nın ilki Kemeraltı Çarşısı'nda açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin, emekçilerimizin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmete aldığımız Kent Lokantamız İzmir'imize hayırlı, uğurlu olsun. Kent Lokantalarımızın sayılarını artıracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim döneminde verdiği sözler bir bir hayata geçiyor. Göreve gelir gelmez Halk Ekmek fiyatını 5 TL'ye düşüren, Anne Kart ve Emekli Dayanışma Kartı uygulamasını devreye aldıran Başkan Tugay, Kent Lokantaları sözünü de tuttu. Kent Lokantaları'nın ilki Kemeraltı Çarşısı'nda hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent lokantalarının sayılarını artıracaklarına belirterek, "İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanındayız. Artan ekonomik krizde özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin, emekçilerimizin yemek masrafına destek olmak istiyoruz" dedi.

İlk şubesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı'nda açılan Kent Lokantası bölgedeki esnaflar ve çarşıya gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet verecek lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL.'den yurttaşlara sunulacak.

"Et, bakliyat ve sebze de olacak"

Grand Plaza A.Ş. Genel Müdürü Hilmi Aksoy, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı'ndaki ilk Kent Lokantamızı hizmete aldık. Bayram tatilinden sonra birçok ilçeye hizmet götürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz her ilçede bir şubemizin olması. Bundan sonra ikinci durağımız Çiğli olacak. Karabağlar, Bornova ilçeleri ile devam edecek. Özellikle öğrencilerimizin olduğu ilçelere yoğunlaşacağız. Kırmızı eti, beyaz eti, bakliyatı ve sebzesiyle beslenme açısından dengeli, güvenilir ve lezzetli bir menü sunuyoruz" dedi.

"Cemil Başkan bereketiyle gelmiş"

Kent Lokantası'nda yemek yiyen Murat Ülkü, "Esnaf için, çarşıya gelenler için çok güzel bir hizmet. Bereketiyle gelmiş Cemil Başkan. Çok teşekkür ediyoruz. Menü çok güzel, mükemmel. Yapana, yaptırana, buraya bunu açtırana çok teşekkür ederiz. İzmirlilere hayırlı olsun" diye konuştu. Ali Osman Balamir de, "Ben böyle bir hizmetin sunulacağını hiç düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Harika bir şey. Milletimize, esnafımıza hayırlı olsun. Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. Uygulamadan memnuniyet duyan Mehmet Barış, "Merak ettik, geldik, çok da beğendik. Bu hizmetin çoğalmasını isteriz. Herkes yararlansın. Çünkü çok ekonomik" ifadelerini kullandı.

Esnaf Mithat Karakoç ise, "Çok faydalı olmuş. Özellikle esnafımız ekonomik yemek yiyor. Belediyeye teşekkür ederiz. Belediyemiz de olmasa demek insan yemek yiyemeyecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Kent Lokantaları Hizmete Açıldı - Son Dakika

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