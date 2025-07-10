İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çözüm İstiyor - Son Dakika
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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çözüm İstiyor

İzmir\'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çözüm İstiyor
10.07.2025 11:45  Güncelleme: 11:48
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Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu, İzmir'de yıllardır süren kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili mağduriyetlerini dile getirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a somut ve takvimlendirilmiş çözümler talep etti. 15 yıldır evlerine kavuşamayan hak sahipleri, yaşadıkları maddi kayıpları ve güven kaybını vurguladı.

İzmir'de yıllardır tamamlanamayan kentsel dönüşüm projeleri, hak sahiplerinin sabrını taşırdı. Kentsel dönüşüm mağdurları, basın açıklaması yaparak çözüm çağrısında bulundu.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu adına basın açıklaması yapan Eray Uslu, yaşanan mağduriyetin artık tahammül sınırlarını aştığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "somut ve takvimlendirilmiş" çözüm çağrısında bulundu. Geçmiş dönemde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının ardından yaşanan gelişmelerin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan platform sözcüsü, Başkan Tugay'ın yaptığı son açıklamaları da "panik haliyle yapılan, geçici yatıştırma çabaları" olarak nitelendirdi. Uslu, "Sayın Başkan'ın 'inşaatlar başlayacak, mağduriyetler giderilecek' şeklindeki beyanları yıllardır yaşadığımız güven kaybını onarmaya yetmez" dedi.

Tapu sahibi oldukları halde 15 yıldır evlerine kavuşamayan yurttaşlar, bu süreçte ciddi maddi kayıplar yaşadıklarını, özellikle son yıllarda TÜFE/TEFE farkları nedeniyle belediyeye ödemeleri gereken bedellerin katlandığını ifade etti. Başkan Tugay'ın "üzüntü" ifadelerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Uslu, "Artık üzüntü değil, çözüm ve liderlik görmek istiyoruz. Beklemekten yorulduk. Gerçekçi, net ve uygulanabilir bir yol haritası şart" dedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İzmir'de yıllardır süren kentsel dönüşüm mağduriyeti, nihayet gün yüzüne çıkmıştır. Son günlerde yaşanan tutuklamalar, yolsuzluk iddiaları ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay da bu konudaki sessizliğini bozmak zorunda kalmıştır. Görünen o ki panik butonuna basılmış ve alelacele yapılan açıklamalarla kamuoyu yatıştırılmaya çalışılmaktadır. Sayın Cemil Tugay'ın "inşaatlar başlayacak, mağduriyetler giderilecek" yönündeki beyanları elbette dikkatimizden kaçmamıştır. Ancak bu açıklamalar, yıllardır bu sürecin mağduru olan biz hak sahiplerini ikna etmekten çok uzaktır. 15 yıldır süren çilemiz, gecikmeler, güvensizlik ve ihmal zinciri bu sözlerle son bulmaz. Bugün Sayın Tugay'a açık ve net sorular yöneltiyoruz; Kentsel dönüşüm kapsamında inşaatların başlama tarihi nedir? Kooperatif mağdurlarının yatırdığı ve akıbeti belirsiz hale gelen paralarla ilgili nasıl bir geri ödeme ya da telafi planınız vardır? Hazırlanmış somut bir eylem planınız bulunmakta mıdır? Sadece genel ve yuvarlak ifadelerle değil, vatandaşın güvenini kazanacak takvimlendirilmiş adımları ne zaman paylaşacaksınız? Ayrıca şunu da önemle belirtmek isteriz; bizler tapu sahibi vatandaşlar tam 15 yıldır mağduruz. Bu mağduriyetin maddi boyutu her geçen gün artmakta. Şimdi ise TÜFE/TEFE enflasyon artışı nedeniyle, hak sahiplerine ev tesliminden sonra belediyeye ödememiz gereken tutarlar da katlanmış durumda. Sayın Başkan, bununla ilgili herhangi bir düzenleme veya telafi planınız var mı? Hak sahiplerinin ne kadar ödeyeceği hakkında somut, şeffaf ve adil bir yaklaşımınız olacak mı? Sayın Tugay, mağduriyetimizi kabul ettiğinizi ve yaşanan aksaklıklardan "üzüntü duyduğunuzu" ifade etmişsiniz. Ancak bizler, bir belediye başkanından sadece üzüntü değil, sorumluluk ve liderlik bekliyoruz. Neden bugüne kadar bizim yanımızda olmadınız? Neden "Ben buradayım, yanınızdayım" diyemediniz? Bugün buradan, tüm İzmir halkına ve kamuoyuna sesleniyoruz; Artık mağdur rolü oynayan değil, mağduriyetimizi çözen bir belediye yönetimi istiyoruz. Sorunlarımızı görmezden gelen değil, gönlümüze dokunan bir başkan istiyoruz. Yıllardır yalnız bırakıldık. Artık yeter! Gerçekçi olun, somut konuşun. Hayata geçirilebilir projelerden ve kesin tarihlerden söz edin. Beklemekten yorulduk. Bu mağduriyet son bulana kadar susmayacağız!" - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Kentsel Dönüşüm Mağdurları Çözüm İstiyor - Son Dakika

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