İzmir'de kurban pazarlarında 'organik' ve 'dron'lu ilaçlama
İzmir'de kurban pazarlarında 'organik' ve 'dron'lu ilaçlama

25.05.2026 10:19  Güncelleme: 10:26
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanlarında karasinek oluşumuna karşı kapsamlı mücadele başlattı. 382 kişilik ekip, organik tuzaklar ve drone destekli ilaçlama ile halk sağlığını korumayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanlarında karasinek oluşumuna karşı kapsamlı mücadele başlattı. Vektör Mücadele ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında hem ergin sineklere hem de larvalara yönelik uygulama yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Vektör Mücadele Birimi ekipleri, 30 ilçede yıl boyunca sürdürdüğü sinek ve haşere mücadelesini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Özellikle kurban satış alanlarında oluşabilecek karasinek popülasyonunun önüne geçmek amacıyla kent genelindeki pazarlarda detaylı çalışma yürütülüyor. Kurban satış noktalarında halk sağlığına ve hayvanlara zarar vermeyen ürünlerle çalışma yapan ekipler, kimyasal içermeyen organik yem içerikli karasinek tuzakları ve yapışkan ipler kullanıyor. Ayrıca karasinek oluşumunun en önemli nedenlerinden biri olan hayvan dışkılarının bulunduğu alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ergin karasineklere karşı da düzenli ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Kent genelinde 300 bin noktada rutin çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıl boyunca yürüttüğü vektör mücadelesinde teknolojik yöntemlerden de yararlanılıyor. Ulaşılması güç ve geniş alanlarda etkinliği artırmak amacıyla drone destekli ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem daha hızlı hem de daha etkili bir mücadele yürütülüyor. 382 kişilik profesyonel ekip; rögarlar, yağmur suyu kanalları, süs havuzları, kuyular, çöp konteynerleri, dere yatakları, göletler ve çatı olukları gibi sivrisinek ve haşere üremesine elverişli alanlarda yıl boyunca düzenli kontrol ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. Yalnızca sivrisinekle mücadele kapsamında kent genelinde yaklaşık 300 bin noktada rutin çalışma yürütülüyor.

"Vatandaş desteği önemli"

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vektörlerle mücadelede vatandaş desteğinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, açık alanlarda su birikintilerinin önlenmesi, çevre temizliğine dikkat edilmesi ve atıkların kontrolsüz bırakılmaması gerektiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca da kurban satış ve kesim alanlarında denetim ve ilaçlama çalışmalarını sürdürerek halk sağlığını korumaya yönelik önlemlerini sürdürecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

