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İzmir'de Mahalle Bostanları Projesi Katılımcılarına Sertifikalar Verildi - Son Dakika
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İzmir'de Mahalle Bostanları Projesi Katılımcılarına Sertifikalar Verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Mahalle Bostanları projesine katılanlar sertifikalarını aldı. Kadifekale ve Buca'da kurulan bostanlarla, İzmirlilerin doğal ve sağlıklı gıdaya erişimi sağlanırken, hane bütçesine de katkıda bulunuluyor.

İzmir\'de Mahalle Bostanları Projesi Katılımcılarına Sertifikalar Verildi
15.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:28
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında başlatılan ve tarımsal üretim faaliyetini kent yaşamıyla birleştiren Mahalle Bostanları projesine katılanlar sertifikalarına kavuştu. Kadifekale ve Buca'da kurulan bostanlarla, İzmirlilerin doğal ve sağlıklı gıdaya erişimi sağlanırken, hane bütçesine de katkıda bulunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iyi, temiz ve adil gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu mahalle bostanları, bölge halkını tarımla buluşturmayı sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer'in kurduğu Acil Çözüm Ekibi ve belediyenin tüm birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü Mahalle Bostanları projesinden yararlanan katılımcılar için sertifika töreni düzenledi. Mercek Kadifekale proje alanında yapılan sertifika töreninde 2022 yılından bu yana bostandan faydalanan bütün katılımcılar yer aldı. Etkinlikte, Kadifekale mahalle bostanı ikinci etap kullanıcılarına, projede 1 yıl boyunca yaptıkları üretimi simgeleyen özel katılım belgeleri verildi.

TOPRAKLA YENİDEN BULUŞMA

Programda Kadifekale mahalle bostanı ve Buca Mustafa Kemal mahalle bostanından yararlanan kadınların deneyimlerini paylaştığı kısa bir söyleşi programı yapıldı. Bostandan faydalanan kadınlar, toprakla yeniden buluşarak üretim yapmanın verdiği mutluluğu ve sosyalleşme alanlarının çoğalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mercek proje alanında kadınlara yönelik yürütülen diğer çalışmaların da kendilerini güçlendirdiğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEKİ EN KAPSAMLI UYGULAMALARDAN BİRİ

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı paydaşlığı ile yürütülen Mahalle Bostanları projesi, bugüne kadar 246 haneye dokunarak kent bostanlarının Türkiye'deki en kapsamlı uygulamalardan biri haline geldi. Projede yer alan 256 hane, sadece tarımsal üretimle değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşme ve sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlama, yerinde hizmet ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda öncü bir rol oynuyor.

MERCEK: KADİFEKALE PROJESİ

Mercek: Kadifekale projesi, Kadifekale bölgesindeki 10 mahallede çoklu kimliklerin ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünün gelişimini destekleme ve ortak sorunların yerinde çözülmesine odaklanıyor. Mercek Kadifekale proje alanında kadınlara yönelik, sağlık eğitimleri,  tarım eğitimleri, anne destek programları, psikososyal destek, bisiklet eğitimi gibi güçlendirme çalışmaları yürütülürken aynı zamanda çocuklar için sanat, sağlık, spor gibi alanlarda çok yönlü çocuk atölyeleri ve eğitimleri yapılıyor.

Kaynak: ANKA
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