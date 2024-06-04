İzmir'de Mayıs Ayında 12 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Mayıs Ayında 12 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, silahlı yağma, kasten öldürme ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giyenler bulunuyor. Şahıslar, cezaevine gönderildi.

04.06.2024 21:38
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İzmir'de mayıs ayında 12 aranan şahıs yakalandı

İZMİR - İzmir'de, mayıs ayında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 aranan şahıs yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayında farklı adreslerde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda; hırsızlık suçlarından 68 yıl 1 ay hapis cezası olan Y.O., hırsızlık suçlarından 36 yıl 4 ay hapis cezası olan M.E., silahlı yağma suçundan 47 yıl 8 ay hapis cezası olan Y.O., hırsızlık suçlarından 21 yıl 3 ay hapis cezası olan G.Y., hırsızlık suçlarından 18 yıl 1 ay hapis cezası olan V.A., hırsızlık suçlarından 15 yıl 7 ay hapis cezası olan E.V., hırsızlık suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası olan M.Ü., kasten öldürme suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası olan M.T., kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası olan K.G., gece vakti yağma suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası olan A.A., göçmen kaçakçılığı suçundan 10 yıl hapis cezası olan R.O. ve kasten öldürme suçundan 9 yıl 10 ay hapis cezası olan Ş.E., ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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