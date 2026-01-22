İzmir'de "Meslek Fabrikası" İçin Tahliye Kararına Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma - Son Dakika
İzmir'de "Meslek Fabrikası" İçin Tahliye Kararına Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma

22.01.2026 17:37  Güncelleme: 22:12
İzmir 5. İdare Mahkemesi, Konak ilçesindeki 'Meslek Fabrikası' olarak kullanılan taşınmazın tahliye işleminin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, tahliye kararının uygulanmasının telafisi güç zararlara yol açabileceğini belirtti.

(İZMİR) - İzmir 5. İdare Mahkemesi, "Meslek Fabrikası" olarak kullanılan Konak ilçesindeki taşınmaza ilişkin tahliye işleminin yürütmesini durdurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunduğunu belirttiği ve "Meslek Fabrikası" olarak kullanılan Konak ilçesindeki taşınmaza ilişkin alınan tahliye işlemine karşı dava açtı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, söz konusu tahliye kararının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından açılan davada, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi 1443 ada 7 numaralı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca tahliyesine ilişkin Konak Kaymakamlığı'nın 16 Ocak 2026 tarihli işlemi ile bu işleme dayanak oluşturan Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğü'nün 15 Ocak 2026 tarihli işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürüldü.

Dava dilekçesinde, söz konusu taşınmazın 1940 yılında İzmir Belediyesi adına tescil edildiği, sonraki yıllarda yapılan pay devirleri ve takas işlemleri sonucunda belediye mülkiyetine geçtiği, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma kapsamında "Bayezid Baba Vakfı'ndan mukataalıdır" şerhinin bedel karşılığında terkin edildiği ifade edildi. Taşınmazın kamu yararı doğrultusunda "Mesleki ve Teknik Eğitim Faaliyetleri", "İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Faaliyetleri" ile "Proje Geliştirme ve Uygulama Faaliyetleri"nin yürütüldüğü Meslek Fabrikası olarak kullanıldığı da dava dosyasında yer aldı.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, dosya kapsamında yaptığı incelemede, tahliyeye ilişkin işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceğine dikkati çekti. Mahkeme, dava konusu işlemin "uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte" olması nedeniyle, davalı idarelerin savunması alınana kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararda, davalı idarelerden dava konusu işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesi istenirken, savunmaların sunulması için 30 günlük süre tanındı.

Karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık bırakıldı. Yürütmenin durdurulması kararı, 22 Ocak 2026 tarihinde oy birliğiyle alındı.

Kaynak: ANKA

