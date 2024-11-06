İzmir'de Minibüs Ücretleri İçin Zam Beklentisi - Son Dakika
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İzmir'de Minibüs Ücretleri İçin Zam Beklentisi

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İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam sonrasında, minibüs şoförleri ve esnafı zam talep etmenin risklerini tartışıyor. Minibüsçüler, yolcu kaybı nedeniyle zor durumda olduklarını belirtiyor.

06.11.2024 11:30  Güncelleme: 12:36
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasının ardından gözler minibüslerde zam olup olmayacağına çevrildi. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, zam konusunda çıkmazda olduklarını belirerek "Biz UKOME'den talep etsek zam alırız. Ama bu zammı aldıktan sonra kimi bindireceğiz yolcu olarak? Para kazanamadıklarından dolayı bu şoför arkadaşlarımız artık minibüsçülüğü bıraktı. Son dönemde İzmir'de arabaların kapanması yüzde 20'lere yaklaştı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT'ta da geçerli olmak üzere bilet ücretlerinde geçtiğimiz günlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla yüzde 14 oranında zam yapıldı. Gözler, kentteki minibüslere zam gelip gelmeyeceğine çevrildi.

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, mevcut ücretlerin giderleri karşılamadığını belirtirek zam konusunun oda mensuplarıyla görüşüldüğünü söyledi. Kayışdikici, şunları söyledi:

"TEFE-TÜFE'ye göre hesap etsek bizim indi-bindi 43 lira olmamız lazım"

"Şu anda biz Eshot'un zam uygulamasını bekliyoruz ayın 7'sinde sisteme geçiyor. Bizim de 20 liraydı ücretimiz. 90 dakika uygulamasıyla birçok yerde işlerimiz düştü. Şu anda toplu ulaşımda 20 lira ne belediyeyi kurtarıyor, ne bizi kurtarıyor. Biz 2019 Aralık'ta bir zam yapmışız. O günden bu yana şu TEFE-TÜFE'ye göre hesap etsek bizim indi-bindi 43 lira olmamız lazım. Ama biz 20 liradayız. Önce bir ortamı görelim ona göre bir bakalım diyoruz. Zaten minibüsler çalışmıyor, para kazanmadığından dolayı. Şoför bulmakta zorluk çekiyoruz. Onun için büyükşehirlerde İzmir başta olmak üzere minibüs esnafı olarak çok zor durumdayız."

"Bu zammı aldıktan sonra kimi bindireceğiz yolcu olarak"

Bir önce alınan zam kararının altı ay boyunca uygulamaya konulmadığını hatırlatan Kayışdikici, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim en son kullandığımız 20 lira indi-bindi dediğimiz konu… Biz bunu 2024'ün Ocak ayında çıkarmışız. Uygulamadık. En son ESHOT, 17,50 lira yaptığında biz de o zaman uyguladık. O da Haziran 2024'te. Demek ki aldığımız zammı altı ay uygulamamışız. Biz UKOME'den talep etsek zam alırız. Ama bu zammı aldıktan sonra kimi bindireceğiz yolcu olarak?"

"Bizim artık esnaf olarak dayanacak gücümüz yok"

Zam konusunda çıkmazda olduklarını ve yolcu kaybettiklerini ifade eden Kayışdikici, minibüs esnafının kontak kapattığını kaydederek şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediyesi ve bilhassa merkezi yönetim, lütfen toplu ulaşımda siyaset yapmasınlar. İzmir için söylüyorum. İzmir'deki toplu ulaşımının yüzde 70'ini Büyükşehir yapıyor. Yüzde 30'unu da biz özel sektör minibüs esnafı olarak yapıyoruz. Bizim artık esnaf olarak dayanacak gücümüz yok. Bizdeki şoför arkadaşlarımız ondalık üzerine çalışıyor. Para kazanamadıklarından dolayı bu şoför arkadaşlarımız artık minibüsçülüğü bıraktı. Son dönemde İzmir'de arabaların kapanması yüzde 20'lere yaklaştı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Minibüs Ücretleri İçin Zam Beklentisi - Son Dakika

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