İzmir'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Selçuk Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Meslek Fabrikası Kursları kapsamında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen Mobil Barista Kursu tamamlandı.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bahçesinde mobil araçta düzenlenen kursa toplamda 24 kursiyer katılım gösterdi. Kursiyerlerin iki gruba ayrılmasıyla, birer hafta şeklinde düzenlenen eğitim kahve severlerden yoğun ilgi gördü. Katıldıkları eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler barista sertifikalarını aldılar.

Amacımız istihdama katkı sunmak

Günümüzde kahve sektörünün giderek yaygınlaşması ve bu alanda istihdama duyulan ihtiyacın da artmasıyla barista eğitimi vererek kahve yapımına ilgi duyan vatandaşları sertifikalı bir şekilde iş hayatına kazandırmak istediklerini aktaran eğitmen Aysun Kandemir; "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Selçuk Belediyesi iş birliğiyle düzenlediğimiz eğitimimizin asıl amacı istihdam. Çünkü şu anda kafelerimizde genellikle sertifikalı olan baristalar işe alınıyor. Eğitimlerimiz şu an mobil araçta yapılıyor. İlk etapta amacımız vatandaşlara bu eğitimi tanıtmak ve katılımı arttırmak. Mobil Barista Kursu'nda katılımcılarımıza birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil kahvelerimizi tanıtıyoruz. Kahve çekirdeklerimizin çeşitlerini ve doğru sunumlarını detaylı olarak öğretiyoruz. 2 hafta süren eğitimimizde 24 kursiyerimizi sertifikalarını vererek mezun ettik. Katılan tüm kursiyerlerimize, sunduklarını imkanlardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

"Kursta doğru ve temel bilgileri öğrendik"

Kahve yapımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kursa katıldığını aktaran kursiyer İbrahim Serkan Evren; "Selçuk'ta barista kursu olmasını çok istiyordum. Bu kursta temel bilgileri öğrendik. Kahve yapımına dair eksik bildiklerimi tamamladım. Espresso kahve yapımını, diğer kahve çeşitlerini, sıcak ve soğuk kahvelerin doğru şekilde yapımlarını öğrendik. Bu kursu açtıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Selçuk Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kahve çeşitleri ve hazırlama aşamalarını öğrendik

İleride kafe açma isteği olduğu için barista kursuna katılan kursiyer Hatice Gülcan; "Ben kahve çeşitlerini tanımak istediğim için bu kursa katılmak istedim. İleride kafe açma düşüncem olduğu için kahve yapımını doğru bir şekilde öğrenip sertifika almak faydalı olur diye düşündüm. Kahveler hakkında yanlış bildiklerim olduğunu fark ettim. Kahve çeşitlerini ve hazırlama aşamalarını öğrendik. Bu kurstan faydalanmamızı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'ne, bize değerli bilgileri öğreten eğitmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - İZMİR