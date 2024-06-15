İzmir'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Selçuk Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Mobil Barista Kursu tamamlandı. Kursiyerler sertifikalarını aldı.

15.06.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Selçuk Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Meslek Fabrikası Kursları kapsamında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen Mobil Barista Kursu tamamlandı.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bahçesinde mobil araçta düzenlenen kursa toplamda 24 kursiyer katılım gösterdi. Kursiyerlerin iki gruba ayrılmasıyla, birer hafta şeklinde düzenlenen eğitim kahve severlerden yoğun ilgi gördü. Katıldıkları eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler barista sertifikalarını aldılar.

Amacımız istihdama katkı sunmak

Günümüzde kahve sektörünün giderek yaygınlaşması ve bu alanda istihdama duyulan ihtiyacın da artmasıyla barista eğitimi vererek kahve yapımına ilgi duyan vatandaşları sertifikalı bir şekilde iş hayatına kazandırmak istediklerini aktaran eğitmen Aysun Kandemir; "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Selçuk Belediyesi iş birliğiyle düzenlediğimiz eğitimimizin asıl amacı istihdam. Çünkü şu anda kafelerimizde genellikle sertifikalı olan baristalar işe alınıyor. Eğitimlerimiz şu an mobil araçta yapılıyor. İlk etapta amacımız vatandaşlara bu eğitimi tanıtmak ve katılımı arttırmak. Mobil Barista Kursu'nda katılımcılarımıza birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil kahvelerimizi tanıtıyoruz. Kahve çekirdeklerimizin çeşitlerini ve doğru sunumlarını detaylı olarak öğretiyoruz. 2 hafta süren eğitimimizde 24 kursiyerimizi sertifikalarını vererek mezun ettik. Katılan tüm kursiyerlerimize, sunduklarını imkanlardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

"Kursta doğru ve temel bilgileri öğrendik"

Kahve yapımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kursa katıldığını aktaran kursiyer İbrahim Serkan Evren; "Selçuk'ta barista kursu olmasını çok istiyordum. Bu kursta temel bilgileri öğrendik. Kahve yapımına dair eksik bildiklerimi tamamladım. Espresso kahve yapımını, diğer kahve çeşitlerini, sıcak ve soğuk kahvelerin doğru şekilde yapımlarını öğrendik. Bu kursu açtıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Selçuk Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kahve çeşitleri ve hazırlama aşamalarını öğrendik

İleride kafe açma isteği olduğu için barista kursuna katılan kursiyer Hatice Gülcan; "Ben kahve çeşitlerini tanımak istediğim için bu kursa katılmak istedim. İleride kafe açma düşüncem olduğu için kahve yapımını doğru bir şekilde öğrenip sertifika almak faydalı olur diye düşündüm. Kahveler hakkında yanlış bildiklerim olduğunu fark ettim. Kahve çeşitlerini ve hazırlama aşamalarını öğrendik. Bu kurstan faydalanmamızı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'ne, bize değerli bilgileri öğreten eğitmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Selçuk, İzmir, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:49:01. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement