İzmir'de motosiklet ve kuryelere trafiğe çıkma yasağı - Son Dakika

İzmir Valiliği, kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışının yasakladığını duyurdu. Bugün saat 17.30'da başlayan yasak, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

Meteoroloji tarafından İzmir için fırtına uyarısının gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtına etkisini göstermeye başladı. Ağaçların devrildiği, çatı uçmalarının yaşandığı kentte vapur seferleri de iptal edilmişti. Bir yasak da İzmir Valiliğinden geldi. Valilik, şiddetli fırtınada trafiğin seyri ve can güvenliği açısından motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bugün saat 17.30'da başlayan yasak, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'de sona erecek. - İZMİR